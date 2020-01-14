Лучший доступный смартфон 2020 года. Samsung Galaxy A30s 32GB

ZTE Blade V10

Xiaomi Mi A3

Многие пользователи почему-то думают, что большой дисплей может быть только у очень дорогого флагмана, который стоит больше тысячи долларов. Однако на самом деле получить большой качественный дисплей можно буквально на любом более-менее доступном устройстве вроде модели ZTE Blade V10. Этот гаджет стоит лишь немного дороже десяти тысяч рублей, но при этом у гаджета диагональ дисплея составляет 6,3 дюйм — весьма впечатляющий показатель для столь доступного устройства. Более того, при такой диагонали смартфон может похвастаться разрешением в 2280 на 1080 точек.Этого достаточно, чтобы вы с удовольствием смотрели фильмы или сериалы, играли в игры, общались в социальных сетях и при этом не переживали о том, что ваше устройство нагружает глаза низким разрешением. Также производитель позаботился о достаточно хорошей начинке, так что вы вполне можете пользоваться ZTE Blade V10 и не думать об апгрейде. Да, не все игры будут работать на максимальном уровне графики, но если вы не заядлый геймер, то в этом нет ничего такого — все же большая часть аудитории играет в казуальные игры, а остальное время использует приложения и все в таком духе. Отличный смартфон за свои деньги.

TECNO Camon 12

Естественно, если мы говорим о доступных смартфонах, то не упомянуть компанию Xiaomi просто нельзя, ведь она является настоящим королем бюджетного сегмента. Производитель выпускает достаточно много интересных решений за вполне разумные деньги, среди которых стоит отметить модель Xiaomi Mi A3. Это достаточно производительный смартфон, который при низкой стоимости предоставляет пользователю абсолютно все необходимые возможности и функции. Например, вы сможете играть в игры, запускать приложения и серфить интернет с полным комфортом.Очень порадовал тот факт, что смартфон получил свежую версию операционной системы Android, благодаря чему пользователь сможет загружать абсолютно все приложения. Кроме того, оболочка очень приятно выглядит и позволяет вам наслаждаться качественной картинкой на большом дисплее. Да, здесь проигрывают камеры флагманским устройствам, ведь смартфон снимает не идеально при плохом освещении, но днем при хорошем свете вы можете снимать очень даже хорошие кадры. И это серьезное преимущество на самом деле, ведь мы все пользуемся социальными сетями и выкладываем туда свои фотографии.

vivo Y19

Недавно мы открыли для себя бренд TECNO, который порадовал нас не только привлекательным дизайном смартфонов, но и весьма адекватной стоимостью при высокой производительности. Это главные параметры, на которые пользователь обращает внимание при выборе смартфона, так что именно на них и делает упор производитель. К примеру, мы можем спокойно и с полной уверенностью посоветовать смартфон TECNO Camon 12 как одно из лучших доступных устройств на рынке. У модели есть абсолютно все необходимое, чтобы вы пользовались гаджетом каждый день и не жалели о приобретении.Начнем с того, что у TECNO Camon 12 довольно большой дисплей — диагональ достигает 6,52 дюйма при разрешении 1600 на 720 точек. Этого предостаточно для того, чтобы вы с комфортом наслаждались контентом и ваши глаза при этом не уставали. Также смартфон может похвастаться своей собственной оболочкой, которая выглядит очень стильно и предоставляет просто море различных дополнительных бонусов. Это шикарный выбор для тех, кто хочет за свои деньги получить максимум производительности и возможностей для повседневного использования. Обязательно обратите своё внимание на данный смартфон.

Samsung Galaxy A30s

Компания Vivo вышла на рынок смартфонов с достаточно интересными продуктами, которые позволили быстро привлечь внимание аудитории. Дело в том, что разработчики решили сделать упор на дизайне, который нравится аудитории своей свежестью, яркими цветами и необычными формами. Кто-то скажет, что дизайн для смартфона не главное, но на самом деле все мы желаем получать удовольствие от созерцания своего устройства, а у Vivo это получается просто отлично. Да и в плане характеристик у продукта тоже все очень даже хорошо — vivo Y19 порадовал продвинутыми характеристиками.Диагональ дисплея устройства, к примеру, достигает 6,53 дюйма — это достаточно большой экран, у которого еще и разрешение достигает 2340 на 1080 точек. То есть, картинка на экране будет очень качественная и яркая, плюс производительный процессор вместе с большим объемом оперативной памяти позволяют наслаждаться плавной картинкой на дисплее. Также стоит отметить, что смартфон работает на операционной системе Android 9.0, которая позволит вам без труда устанавливать любые приложения, будь то игры, программы или контент другого рода. Отличное решение за свои деньги, как по мне.

Lenovo K10 Plus

Когда-то давно над компанией Samsung все откровенно смеялись, ведь производитель выпускал смартфоны с дикой стоимостью, которые при это обладали производительностью на уровне смартфонов из Китая за сотню долларов. К счастью, корейский производитель прислушался к пользователям и выпустил новую линейку смартфонов Galaxy A, которая нам очень понравилась — это довольно сбалансированные устройства, которые при своей стоимости могут похвастаться шикарным набором преимуществ и бонусов. К примеру, производитель отлично справляется с выпуском обновлений.Это очень важный момент, ведь любой смартфон не идеален, а программные обновления позволяют улучшать производительность или радовать пользователя новыми функциями. Конечно, здесь тоже довольно производительный процессор установлен, который позволяет запускать игры или фильмы в высоком разрешении без тормозов и проблем. Камеры Samsung Galaxy A30s тоже отлично справляются с поставленными задачами, но, конечно, снимают не идеально. Все же это смартфон начального уровня, а не флагман с высокой стоимостью. Однако в своем сегменте это явный фаворит.

Довольно интересное устройство, которое пусть и не может похвастаться каким-то невероятным дизайном или характеристиками, но вполне справляется со всеми запросами потенциального покупателя. На лицевой стороне устройства расположена камера, которая вмонтирована в специальный вырез в дисплее, плюс там же расположен динамик. На тыльной стороне находится система из нескольких камер, которая снимает весьма неплохие снимки при хорошем освещении. При плохом освещении, естественно, качество изображений заметно падает, но это нормально для бюджетных смартфонов.В плане дизайна смартфон нас удивлять не планирует, что неудивительно, учитывая, что это доступный сегмент. Производитель все же старался сделать максимально дешевый смартфон, экономя на различных комплектующих, включая дизайнерские элементы. Зато в плане характеристик устройство весьма неплохо себя показывает — здесь 64 гигабайта встроенной памяти, чего явно хватит для хранения игр, фильмов, сериалов и прочего подобного контента. Также порадовал процессор, современная версия операционной системы и прочие мелкие бонусы, которые делают устройство действительно хорошим выбором.