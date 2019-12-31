Лучший фитнес-браслет 2019 года. Amazfit Band 2

2019-12-31, Автор - Влад Волошин; Продукт - Amazfit Band 2; [95]

Samsung Galaxy Fit e

Корейская компания Samsung довольно неплохо преуспела на рынке смартфонов, но вот с носимой электроникой у производителя не все так хорошо, как хотелось бы. К примеру, компания выпустила в свет достаточно интересные умные часы, которые, правда, не смогли покорить аудиторию — слишком дорогое устройство с довольно простой операционной системой, которая не может привлечь внимание даже обывателей, не говоря уже о более продвинутых пользователях. К счастью, на рынке фитнес-браслетов у компании намного лучше обстоят дела, так как их продукция выглядит вполне привлекательно.
Браслет Samsung Galaxy Fit e смотрится интересно на фоне конкурентов, хотя, естественно, говорить о каких-то особых отличиях в плане дизайна не приходится, так как это весьма классический продукт с капсулой, дисплеем и ремешком из резины. Отличное устройство для тех, кто хочет заниматься спортом и при этом контролировать ситуацию со своим здоровьем. Нельзя сказать, что это прямо прорыв и лучшее, что есть на рынке, но своих денег браслет явно стоит. Мы настоятельно рекомендуем его тем, кто хочет попробовать недорогое и качественное устройство от известного бренда.

Amazfit Band 2

Конечно, если мы решили поговорить о фитнес-браслетах, то не упомянуть Amazfit Band 2 было бы кощунством — устройство очень классное, стильное и недорогое, так что его можно смело советовать абсолютно всем желающим. Начнем с того, что данный браслет обладает достаточно большим дисплеем, на котором удобно наблюдать информацию о калориях, шагах и уведомлениях со смартфона. Конечно, дисплей здесь кажется большим относительно конкурентов по сегменту, тогда как в целом экран не очень большой и дискомфорта от его использования у вас не возникнет точно.
Отдельно хотелось бы похвалить продукт за защиту от влаги — крайне интересное решение, которое позволяет вам заниматься спортом практически в любую погоду, заходить в душ и не снимать браслет с руки. Конечно, плавать в море мы не советуем, так как соленая вода может навредить корпусу, но в пресной воде проблем быть не должно, но только под дождем или душем. И, конечно, браслет позволяет с удовольствием заниматься спортом, так как его корпус не мешает пользователю выполнять упражнения изи заниматься какими-то физическими активностями. Отменное устройство со вполне приятным ценником.

Smarterra FitMaster Color

Мы прекрасно понимаем, что далеко не для всех пользователей браслет является важным элементом или аксессуаром. Большинство спортсменов занимались спортом и получали от этого удовольствие задолго до того, как эти устройства вообще появились, не говоря уже о том, что браслет не сделает вас сильнее или выносливее, это просто бонус к тренировкам. И из-за этого многие потенциальные покупатели сомневаются брать им новинку или не брать, ведь жалко будет, если отдашь деньги, а устройство потом будет лежать без дела на полке, правда? Именно для вас есть отличная модель браслета.
Новинка под названием Smarterra FitMaster Color выделяется на фоне конкурентов одним простым элементом — это браслет за тысячу рублей. Найти нечто доступнее с дисплеем практически нереально, особенно если учитывать, что производители более-менее крупного масштаба делают упор на функции, повышая стоимость продукта. К счастью, это устройство можно смело назвать доступным вариантом, так что мы настоятельно рекомендуем обратить на него внимание тем, кто сомневается вообще в носимой электронике. Здесь не стоит бояться, ведь сумма небольшая и попробовать стоит.

Honor Band 4

Какое-то время назад компания Huawei не могла похвастаться большой популярностью на рынке, так как пользователи не знали, что это за компания, так что и вкладывать деньги в покупку электроники от этого бренда не хотели. Теперь ситуация изменилась — Huawei настолько популярная компания, что может позволить себе выпускать устройства под другим брендом, дабы отделить смартфоны от другой электроники. К примеру, браслет Honor Band 4 тоже является продуктом популярной китайской компании, но продают его под другим брендом, чтобы отделить его в отдельную линейку устройств.
К счастью, устройство действительно качественно сделано и обеспечивает пользователя всем необходимым для того, чтобы получать удовольствие от работы с устройством в течение длительного времени. Гаджет умеет отслеживать информацию о происходящем в вашем организме, умеет считывать количество потраченных калорий, отслеживать ваши фазы сна и так далее. При этом браслет подключается к вашему смартфону и показывает уведомления о входящих звонках, предоставляя максимум комфорта от использования продукта. Отличное решение, которое можно посоветовать всем и каждому.

Xiaomi Mi Band 4

Естественно, если речь идет о доступных качественных браслетах для спорта, то не сказать про Xiaomi Mi Band 4 просто нельзя — производитель в лице Xiaomi показал достаточно высокое качество продукции при довольно низкой стоимости. Это весомое преимущество при выборе устройства на длительное использование, ведь никто из нас не хочет купить браслет, а через пару дней узнать, что оно работает плохо или вообще не работает. Данный продукт зарекомендовал себя очень хорошо и мы можем с уверенностью сказать, что для большинства Xiaomi Mi Band 4 будет идеальным приобретением.
У данного браслета есть абсолютно все необходимое, чтобы вы наслаждались процессом его использования и даже не думали о чем-то более дорогом. К примеру, браслет умеет отслеживать вашу активность в течение для и выдавать информацию о том, сколько калорий вы потратили или сколько шагов прошли. Это не очень сложно, ведь на рынке есть там аналогичных решений, но качество и точность модулей порадовали. Также стоит отметить море аксессуаров за смешные деньги — к этому браслету вы можете купить буквально любой ремешок, который будет стоить буквально пятьдесят рублей. А это крутой бонус!

Honor Band 5

Назвать данное устройство просто умным браслетом уже язык не поворачивается, так как производитель показал довольно мощный продукт с большим набором различных бонусов и преимуществ. К примеру, здесь есть весьма большой дисплей, который отображает информацию о происходящем. Например, на него выводят информацию о входящих звонках, сообщениях и прочие уведомления. Очень удобно, ведь вам не нужно доставать из кармана свой смартфон для просмотра уведомлений, вполне можно сделать это на браслете. Правда, это уже даже не браслет, а некая форма перехода к умным часам.
Действительно, умные браслеты исчерпали свои возможности — производители поставили достаточно производительное железо, которое позволяет совершенно спокойно даже приложения запускать, не говоря уже о более казуальных задачах. Более того, Honor Band 5 выглядит очень стильно и спокойно подойдет даже для работы в офисе, совершенно не обязательно таскать продукт в зал. Конечно, пятая версия стоит дороже, чем четвертая, но и преимуществ у нее гораздо больше. Обязательно стоит обратить свое внимание на эту новинку, ведь она смотрится достаточно приятно.

Комментарии и отзывы Amazfit Band 2
Обзор Beats Pill+. Громче, чем кажется...
Обзор Beats Pill+. Громче, чем кажетсяНа рынке беспроводных колонок возникла такая ситуация, что подавляющее большинство моделей либо чересчур ...
Смартфон Realme X50 засветился в базе бе...
Смартфон Realme X50 засветился в базе беАвторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился результатами тестирования смартфона Realme X50 в бенчмар...
Умные часы Xiaomi Watch Color позируют ...
Умные часы Xiaomi Watch Color позируют Помимо рассекреченных сегодня характеристик умных часов Xiaomi Watch Color, в сеть были выложены живые фо...
Рассекречены дизайн и характеристики умн...
Рассекречены дизайн и характеристики умнСегодня авторитетный инсайдер раздобыл фото коробки умных часов Xiaomi Mi Watch Color, которые поступят в...
Смартфон Mi 10 Pro получит 12 ГБ ОЗУ во ...
Смартфон Mi 10 Pro получит 12 ГБ ОЗУ во Сегодня в сети были раскрыты характеристики и стоимость смартфонов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Xiaomi Mi 1...
Предварительный обзор Google Pixel 4a. К...
Предварительный обзор Google Pixel 4a. ККомпания Google довольно часто радует нас интересными устройствами, которые при довольно низкой стоимости...
Обзор Get aCC-e55. Весьма сложный квест...
Обзор Get aCC-e55. Весьма сложный квестМы обожаем головоломки, так как разработчики подобных проектов обычно умеют радовать потенциального «поку...
Мобильные процессоры Intel Tiger Lake за...
Мобильные процессоры Intel Tiger Lake заНедавно компания Intel заявила о том, что львиная доля выпущенных в 2020 году процессоров будут выполнены...


Обзор DEFENDER G80. Напольная 2.0 акустика с караокеОбзор DEFENDER G80. Напольная 2.0 акустика с караоке
Обзор vivo V17. Смартфон с четырьмя камерамиОбзор vivo V17. Смартфон с четырьмя камерами
Обзор VICTORINOX FORESTER. Нож на все случаи жизниОбзор VICTORINOX FORESTER. Нож на все случаи жизни
Обзор TOSHIBA N300 14 Tb (HDWG21EUZSVA). Жесткий диск для NAS и RAIDОбзор TOSHIBA N300 14 Tb (HDWG21EUZSVA). Жесткий диск для NAS и RAID
Обзор THERMALTAKE UX100 ARGB (CL-P064-AL12SW-A). Низкопрофильный кулер с подсветкойОбзор THERMALTAKE UX100 ARGB (CL-P064-AL12SW-A). Низкопрофильный кулер с подсветкой
Предварительный обзор Google Pixel 4a. К...
Предварительный обзор Google Pixel 4a. ККомпания Google довольно часто радует нас интересными устройствами, которые при довольно низкой стоимости...
Предварительный обзор Thermalright Turbo...
Предварительный обзор Thermalright TurboСегодня мы поговорим о довольно интересной системе, которая позволяет охлаждать процессор и при этом укра...
Обзор Smarter. Тренируем мозг...
Обзор Smarter. Тренируем мозгДавайте поговорим о том, как правильно развивать свой мозг, нагружать его полезной информацией и прочими ...
ИКЕА начала доставлять товары на электро...
ИКЕА начала доставлять товары на электроВ условиях активного развития интернет-торговли, внедрение экологичных способов доставки приобретает особ...
Hitachi Vantara представила нового партн...
Hitachi Vantara представила нового партнВ канун Нового года, подразделение японской корпорации Hitachi Vantara, которое является одним из лидеров...
Предварительный обзор OPPO Reno3 Pro 5G....
Предварительный обзор OPPO Reno3 Pro 5G.В последнее время буквально каждый смартфон, выходящий на рынок, выглядит как и все остальные. Однако ком...
Предварительный обзор OPPO Enco Free. Не...
Предварительный обзор OPPO Enco Free. НеЕще пару лет назад мы уверенно говорили о том, что производители со всего мира не должны переходить на бе...
Предварительный обзор MSI Optix MAG272QR...
Предварительный обзор MSI Optix MAG272QRДавненько у нас не было интересных новостей о мире игровых мониторов, которые еще год назад буквально зап...
Обзор PUBG Mobile. Лучший мобильный батл...
Обзор PUBG Mobile. Лучший мобильный батлЕсли вы большой фанат современных мобильных игр и хотите получить от них море положительных эмоций, то вы...
Обзор VICTORINOX HUNTER. Многофункционал...
Обзор VICTORINOX HUNTER. МногофункционалСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличного помощника на время очередного похода в лес. Вс...
Предварительный обзор Thermaltake S300 T...
Предварительный обзор Thermaltake S300 TДавайте поговорим о довольно необычном решении, которое выглядит строго, но при этом обладает всеми преим...
Обзор Tales Rush. Отличная убивалка врем...
Обзор Tales Rush. Отличная убивалка времСамое время перед праздниками скачать интересную мобильную игру, которая не только развлекает, но и немно...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor