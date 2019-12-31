Лучший фитнес-браслет 2019 года. Amazfit Band 2

Samsung Galaxy Fit e

Amazfit Band 2

Корейская компания Samsung довольно неплохо преуспела на рынке смартфонов, но вот с носимой электроникой у производителя не все так хорошо, как хотелось бы. К примеру, компания выпустила в свет достаточно интересные умные часы, которые, правда, не смогли покорить аудиторию — слишком дорогое устройство с довольно простой операционной системой, которая не может привлечь внимание даже обывателей, не говоря уже о более продвинутых пользователях. К счастью, на рынке фитнес-браслетов у компании намного лучше обстоят дела, так как их продукция выглядит вполне привлекательно.Браслет Samsung Galaxy Fit e смотрится интересно на фоне конкурентов, хотя, естественно, говорить о каких-то особых отличиях в плане дизайна не приходится, так как это весьма классический продукт с капсулой, дисплеем и ремешком из резины. Отличное устройство для тех, кто хочет заниматься спортом и при этом контролировать ситуацию со своим здоровьем. Нельзя сказать, что это прямо прорыв и лучшее, что есть на рынке, но своих денег браслет явно стоит. Мы настоятельно рекомендуем его тем, кто хочет попробовать недорогое и качественное устройство от известного бренда.

Smarterra FitMaster Color

Конечно, если мы решили поговорить о фитнес-браслетах, то не упомянуть Amazfit Band 2 было бы кощунством — устройство очень классное, стильное и недорогое, так что его можно смело советовать абсолютно всем желающим. Начнем с того, что данный браслет обладает достаточно большим дисплеем, на котором удобно наблюдать информацию о калориях, шагах и уведомлениях со смартфона. Конечно, дисплей здесь кажется большим относительно конкурентов по сегменту, тогда как в целом экран не очень большой и дискомфорта от его использования у вас не возникнет точно.Отдельно хотелось бы похвалить продукт за защиту от влаги — крайне интересное решение, которое позволяет вам заниматься спортом практически в любую погоду, заходить в душ и не снимать браслет с руки. Конечно, плавать в море мы не советуем, так как соленая вода может навредить корпусу, но в пресной воде проблем быть не должно, но только под дождем или душем. И, конечно, браслет позволяет с удовольствием заниматься спортом, так как его корпус не мешает пользователю выполнять упражнения изи заниматься какими-то физическими активностями. Отменное устройство со вполне приятным ценником.

Honor Band 4

Мы прекрасно понимаем, что далеко не для всех пользователей браслет является важным элементом или аксессуаром. Большинство спортсменов занимались спортом и получали от этого удовольствие задолго до того, как эти устройства вообще появились, не говоря уже о том, что браслет не сделает вас сильнее или выносливее, это просто бонус к тренировкам. И из-за этого многие потенциальные покупатели сомневаются брать им новинку или не брать, ведь жалко будет, если отдашь деньги, а устройство потом будет лежать без дела на полке, правда? Именно для вас есть отличная модель браслета.Новинка под названием Smarterra FitMaster Color выделяется на фоне конкурентов одним простым элементом — это браслет за тысячу рублей. Найти нечто доступнее с дисплеем практически нереально, особенно если учитывать, что производители более-менее крупного масштаба делают упор на функции, повышая стоимость продукта. К счастью, это устройство можно смело назвать доступным вариантом, так что мы настоятельно рекомендуем обратить на него внимание тем, кто сомневается вообще в носимой электронике. Здесь не стоит бояться, ведь сумма небольшая и попробовать стоит.

Xiaomi Mi Band 4

Какое-то время назад компания Huawei не могла похвастаться большой популярностью на рынке, так как пользователи не знали, что это за компания, так что и вкладывать деньги в покупку электроники от этого бренда не хотели. Теперь ситуация изменилась — Huawei настолько популярная компания, что может позволить себе выпускать устройства под другим брендом, дабы отделить смартфоны от другой электроники. К примеру, браслет Honor Band 4 тоже является продуктом популярной китайской компании, но продают его под другим брендом, чтобы отделить его в отдельную линейку устройств.К счастью, устройство действительно качественно сделано и обеспечивает пользователя всем необходимым для того, чтобы получать удовольствие от работы с устройством в течение длительного времени. Гаджет умеет отслеживать информацию о происходящем в вашем организме, умеет считывать количество потраченных калорий, отслеживать ваши фазы сна и так далее. При этом браслет подключается к вашему смартфону и показывает уведомления о входящих звонках, предоставляя максимум комфорта от использования продукта. Отличное решение, которое можно посоветовать всем и каждому.

Honor Band 5

Естественно, если речь идет о доступных качественных браслетах для спорта, то не сказать про Xiaomi Mi Band 4 просто нельзя — производитель в лице Xiaomi показал достаточно высокое качество продукции при довольно низкой стоимости. Это весомое преимущество при выборе устройства на длительное использование, ведь никто из нас не хочет купить браслет, а через пару дней узнать, что оно работает плохо или вообще не работает. Данный продукт зарекомендовал себя очень хорошо и мы можем с уверенностью сказать, что для большинства Xiaomi Mi Band 4 будет идеальным приобретением.У данного браслета есть абсолютно все необходимое, чтобы вы наслаждались процессом его использования и даже не думали о чем-то более дорогом. К примеру, браслет умеет отслеживать вашу активность в течение для и выдавать информацию о том, сколько калорий вы потратили или сколько шагов прошли. Это не очень сложно, ведь на рынке есть там аналогичных решений, но качество и точность модулей порадовали. Также стоит отметить море аксессуаров за смешные деньги — к этому браслету вы можете купить буквально любой ремешок, который будет стоить буквально пятьдесят рублей. А это крутой бонус!

Назвать данное устройство просто умным браслетом уже язык не поворачивается, так как производитель показал довольно мощный продукт с большим набором различных бонусов и преимуществ. К примеру, здесь есть весьма большой дисплей, который отображает информацию о происходящем. Например, на него выводят информацию о входящих звонках, сообщениях и прочие уведомления. Очень удобно, ведь вам не нужно доставать из кармана свой смартфон для просмотра уведомлений, вполне можно сделать это на браслете. Правда, это уже даже не браслет, а некая форма перехода к умным часам.Действительно, умные браслеты исчерпали свои возможности — производители поставили достаточно производительное железо, которое позволяет совершенно спокойно даже приложения запускать, не говоря уже о более казуальных задачах. Более того, Honor Band 5 выглядит очень стильно и спокойно подойдет даже для работы в офисе, совершенно не обязательно таскать продукт в зал. Конечно, пятая версия стоит дороже, чем четвертая, но и преимуществ у нее гораздо больше. Обязательно стоит обратить свое внимание на эту новинку, ведь она смотрится достаточно приятно.