Лучший фитнес-трекер. Xiaomi Mi Band 4

Samsung Galaxy Fit

Xiaomi Mi Band 4

Компания Samsung достаточно давно на рынке носимой умной электроники, но до сих пор у нее не получалось сделать какой-то гаджет, который прямо перевернет рынок и позволит совершенно иначе смотреть на происходящее. Однако относительно недавно в продажу поступил новый умный браслет Samsung Galaxy Fit, который позволяет отслеживать активность пользователя и его физические показатели в течение суток. Это достаточно приятный бонус, ведь помимо этого у продукта есть еще масса интересных компонентов, которые привлекают внимание аудитории. Начнем с дизайна.Ремешок браслета выполнен из мягкого силикона, который приятно ощущается на коже и не соскальзывает даже в том случае, если вы достаточно активно двигаетесь. На циферблате устройства помещается довольно много полезной информации, которая позволяет отслеживать уведомления и интересную информацию. Больше ничего у гаджета нет, но ему и не нужно — при такой стоимости пользователь получил крайне качественное решение, которого с головой хватит для длительного использования при пробежках или занятиях в треноженном зале. Большего потенциальному покупателю банально не нужно.

Honor Band 5

Естественно, если речь идет про умные браслеты, которые можно с полной уверенностью посоветовать потенциальному покупателю, то не упомянуть Xiaomi Mi Band 4 было бы преступлением. Разработчики из компании Xiaomi достаточно давно на рынке и делают упор на доступность своей продукции, чем и привлекают громадную аудиторию. Зачем платить за смартфон или ноутбук тысячу долларов, если можно за те же характеристики заплатить 500 долларов? То же самое происходит и на рынке умных браслетов, ведь здесь компания использует точно ту же механику привлечения фанатской базы — делают доступно и хорошо.У этого умного браслета есть абсолютно все, что необходимо пользователю в течение суток — есть часы, которые удобно показывают время, есть большой дисплей, на котором показываются уведомления, входящие звонки и так далее, есть различные датчики активности. Пользователь получает достаточно много информации о своем организме и своей активности в течение дня, что положительно влияет на ваше здоровье. И если вы видите, что у вас плохо с активностью или с пульсом, то можно сразу задуматься над проблемой и решить ее до того, как это перерастет в нечто большее. И, конечно, будем честными — за эти деньги у Xiaomi Mi Band 4 конкурентов нет и никогда не будет.

INOI Band

Бренд Honor является дочерним предприятием компании Huawei и достаточно неплохо справляется с поставленными задачами — выпускает качественную продукцию с большим набором бонусов, которая при этом стоит действительно дешево. Например, умный браслет Honor Band 5 ничем не уступает потенциальным конкурентам по классу, при этом стоит чуть дороже двух тысяч рублей и обладает довольно неплохим набором преимуществ. Если у вас нет предрассудков относительно китайских компаний, то самое время посмотреть в сторону этого гаджета и оценить его сильные и слабые стороны. Хотя, на самом деле, слабых сторон мы особо и не заметили.В плане дизайна устройство ничем удивительным похвастаться не может, но это вполне нормально — производитель делал упор на производительности и функциях, тогда как дизайн остался на втором плане. Здесь есть достаточно большой дисплей для вывода полезной информации, есть масса датчиков для отслеживания активности пользователя, есть дополнительные бонусы при синхронизации с устройствами. То есть, Honor Band 5 является абсолютно полноценным решением для работы и занятий спортом при вполне адекватной стоимости. Главное не думать, что гаджеты из Китая это плохо.

HUAWEI Band 4

Также стоит отметить, что достаточно популярным среди пользователей является браслет INOI Band, который обладает необходимыми функциями при наличии весьма приятного бонуса — цены. Все мы понимаем, что не для каждого человека умный браслет является прямо необходимым элементом на каждый день. Кто-то хочет просто попробовать это устройстов и оценить его возможности, кто-то хочет впервые в жизни посмотреть на параметры своего сна и так далее. То есть, для многих пользователей, которые читают эту статью, умный браслет является первым гаджетом такого плана в жизни. И, естественно, платить за него много денег никто не хочет, это понятно.Далее, стоит отметить, что у INOI Band при наличии низкой стоимости есть абсолютно все необходимое. Например, здесь есть датчики сна, которые будут отслеживать вашу активность ночью и подбирать наиболее оптимальное время для того, чтобы вас разбудить. Это довольно эффективный вариант будильника, так как пользователь просыпается не тогда, когда он активно спит, а тогда, когда организм наиболее подготовлен к этому. И, конечно, дизайн браслета очень привлекательный и современный, многим такое решение понравится, особенно если у вас на работе строгий дресс-код.

Amazfit Cor 2

Также компания Huawei выпускает умные браслеты под своим личным брендом. Это весьма разумное решение, так как производитель получает возможность спокойно экспериментировать и получать от этого море прибыли и фанатов. Например, результатом экспериментов стал браслет HUAWEI Band 4, который отлично справляется с задачей отслеживать активность пользователя в течение дня. Если вам очень необходимо следить за пульсом, узнавать о потраченных калориях и так далее, то стоит обязательно потратить свое время и выбрать нужную расцветку. В плане дизайна корпуса у браслета ничего удивительного нет, но сделано устройство достаточно стильно и лаконично.На лицевой панели продукта, естественно, имеется дисплей, на который будет выводиться различная полезная информация. Например, туда будут приходить уведомления, если вы, например, получили входящий звонок или сообщение. Там же можно смотреть время, следить за своими параметрами тела и так далее. Отличный дисплей с высокой яркостью дает возможность получать информацию в приемлемом виде даже в том случае, если вы занимаетесь под палящим солнцем. В этом плане HUAWEI Band 4 тоже нас порадовал, ведь скоро лето и многие отправятся заниматься спортом на стадион или в парк.

Заключительным устройством нашей статьи выступит браслет Amazfit Cor 2. Это достаточно стильный гаджет, который моментально привлекает к себе внимание и позволяет понять, что на рынке есть не только умные браслеты, но и умные красивые браслеты. Производитель полностью отказался от каких-либо декоративных элементов и использует максимально лаконичный дизайн корпуса с черным силиконовым ремешком, небольшим корпусом и циферблатом. Больше потенциальному покупателю ничего и не нужно на самом деле, особенно если речь идет про занятия спортом. Ведь при беге или каких-либо иных нагрузках вам будет все равно на дизайн.В плане функций гаджет тоже не уступает потенциальным конкурентам — производитель начинил свой браслет всеми необходимыми датчиками, чтобы пользователь получал море удовольствия от происходящего. Здесь и датчик активности, и датчик сна, и море различных дополнительных бонусов.