Лучший игровой коврик. ASUS ROG Balteus

ASUS ROG Balteus

В рейтинге игровых ковриков для мыши, наша редакция MegaObzor.com собрала самые удачные, удобные и технологичные модели из всех, что сегодня есть на рынке. Вы найдете как инновационные решения, так и вполне доступные и откровенно дешевые варианты разных размеров, форм и характеристик.

Asus ROG Balteus - изготовлен из жесткого пластика, отлично противодействующего воздействию грязи и жира в процессе пользования в отличие от тканевых аналогов. К тому же, данная модель коврика может похвастаться крупными размерами, что обеспечивает гораздо большую свободу действий.Широкие возможности для настройки и управления, интуитивный интерфейс, а также минимум затраченного времени для получения желаемого результата - все это сочетает в себе приложение Armoury II от компании Asus. С ним вы сможете без труда отрегулировать любые параметры работы свечения коврика, включая создание цветовых профилей, подбор цветов и эффектов, а также программирование специальной кнопки, способной выполнять любое из двух действий: переключение между эффектами или же пятью различными уровнями яркости подсветки.

Corsair MM800 RGB Polaris

Подсветка имеет 15 различных зон для своей работы, множество эффектных световых эффектов, а еще она обладает функцией синхронизации с другими девайсами, также подсветкой можно управлять во время игры, благо для этого есть специальная кнопка.

Игровой коврик MM800 RGB Polaris от компании Corsair сочетает в себе множество преимуществ столь желанных современными геймерами. В первую очередь, речь идет о существенном улучшении трекинга мыши и точности управления манипулятором, а также об ультрасовременной системе RGB-подсветки, которая обеспечит полное погружение в игровой процесс.Коврик MM800 RGB Polaris имеет высокотехнологичную систему RGB-подсветки с 15 индивидуальными зонами PWM-свечения, которая обеспечивает максимально точную цветопередачу и приятно дополняет вашу игровую атмосферу.

HyperX Fury Ultra

Синхронизировать подсветку коврика можно с другими девайсами Corsair, используя специальное ПО Corsair Utility Engine (CUE). А ещё для наилучшего трекинга и существенного увеличения точности управления игровой мышью, инженеры компании Corsair специально разработали идеально плоскую текстурную поверхность, которой и покрыт коврик MM800 RGB Polaris. Благодаря этому, можно использовать коврик как с лазерным, так и с оптическим сенсором.

Современный игровой коврик HyperX Fury Ultra размером 36х30 см располагает микротекстурированной поверхностью, что значительно снижает трение, тем самым способствуя невероятно легкому и плавному перемещению компьютерной мыши.Коврик выполнен с использованием пластика, придающего ему повышенную прочность и устойчивость. По краям коврика предусмотрена специальная кромка, исключающая риск появления заломов и повреждений.

RGB-свечение имеет в своем арсенале 20 отдельных светодиодов, и весь фокус в том, что вы сможете отдельно настроить цвет каждого из них при помощи удобного и интуитивно понятного приложения NGenuity, также разработанного специалистами компании HyperX.

SteelSeries QcK Prism

SteelSeries QcK Prism - это уникальный игровой коврик, который может похвастаться сразу двумя предельно комфортными поверхностями для продолжительных внутриигровых марафонов, а также интегрированной RGB-подсветкой.Поверхность основания выполнена из силикона для надежной фиксации на поверхности, а покрытие – микротекстурной ткани, позволяющей добиться максимальной точности движений при перемещении мышки.

Благодаря поддержке функции GameSence вам не придется постоянного отвлекаться на проверку инвентаря. Вся необходимая информация будет отображаться на коврике, оснащенном RGB-подсветкой. Вам остается только выбрать любимый цвет и получать удовольствие от игрового процесса.

Viper Gaming LED Mouse Pad

Коврик SteelSeries QcK Prism RGB станет не просто дополнительным аксессуаром для обеспечения комфортной игры, но и незаменимым помощником для профессиональных геймеров.

Viper LED Gaming Mouse Pad — это современный игровой коврик, который располагает целым рядом преимуществ и вне всяких сомнений станет отличным дополнением для мышки.Коврик Viper Gaming LED Mouse Pad имеет довольно внушительные размеры и небольшую толщину, что позволит вам совершать резкие и продольные движения без каких-либо затруднений.

Поверхность коврика Viper LED Gaming Mouse Pad отличается высокой прочностью и обеспечивает превосходное скольжение благодаря своей полимерной основе.

Также из плюсов стоит отметить яркую и выразительную RGB-подсветку, которая способна сиять разнообразными цветами и оттенками. Еще одним преимуществом данной модели является недвижимое прорезиненное основание на обратной поверхности коврика. Благодаря ему коврик надежно фиксируется на одном месте и не смещается в любую из сторон.