Лучший корпус для игрового ПК. Zalman i3 Black

При выборе компьютерного корпуса стоит обращать внимание на самые различные компоненты, параметры и характеристики, чтобы конечный результат вас удовлетворил по всем фронтам. Мы решили отобрать для наших читателей пять лучших корпусов, которые вам точно понравятся и дадут возможность собрать игровой компьютер мечты.

Zalman i3 Black

Корпус Zalman i3 не просто так пользуется настолько высокой популярностью — всё дело в том, что производитель предоставляет прочный каркас из качественного металла, возможность удобно уложить кабели и привлекательные декоративные элементы. Этого многим пользователям предостаточно, чтобы за разумные деньги получить качественный продукт и наслаждаться его возможностями. Стоит сказать, что Zalman i3 продают примерно за три тысячи рублей с копейками — это достаточно дешево по современным меркам, особенно если смотреть на модели со стеклянной панелью. Впрочем, конечно, у дорогих флагманов свои преимущества.
Здесь же Midi-Tower-корпус с поддержкой материнских плат ATX, mATX, Mini-ITX и отсутствием встроенного блока питания. То есть, корпус идеально подходит для флагманских геймерских материнских плат, которые обладают большим количеством бонусов. Также важно отметить, что корпус поддерживает высоту процессорного кулера до 156 миллиметров — обязательно учитывайте это, когда будете покупать корпус. Зато видеокарта помещается абсолютно любая, так как производитель позволяет поставить карту до 360 миллиметров. А ни одна видеокарта на рынке столько не занимает, так что можно даже самую мощную модель поставить без проблем.

AeroCool Cylon White

Прямым конкурентом для предыдущего корпуса выступает модель AeroCool Cylon White, которая выглядит очень привлекательно и тоже дает возможность собрать мощный игровой компьютер с комфортом. Начнем с того, что это тоже корпус без блока питания, он выполнен в формате Midi-Tower и поддерживает установку материнских плат форм-фактора ATX, mATX, Mini-ITX. То есть, вы можете без труда собрать абсолютно любой игровой или рабочий компьютер, так как флагманские материнские платы именно на этих форматах и строятся. Более того, нужно понимать, что здесь высота процессорного кулера составляет всего 155 миллиметров — этого хватит, чтобы поставить хорошую башню, но ограничения всё же имеются.
При этом длина видеокарты может достигать 371 миллиметра — таких моделей на рынке просто нет. Это значит, что пользователь может без проблем поставить видеокарту любого производителя и еще даже место останется. Из дизайнерских фишек продукта стоит отметить стеклянное окно, сквозь которое можно увидеть начинку компьютера, а также светодиодную панель на лицевой стороне. Благодаря этому корпус выглядит очень привлекательно, но почти не ограничивает пользователя в возможных комплектующих. Это важный момент, ведь иногда очень красивые корпуса крайне привередливы в комплектующих.

1stPlayer Rainbow R3-A Black

Если уж мы заговорили о красивых и относительно доступных компьютерных корпусах, то стоит обратить внимание на данную модель, которая выглядит очень дорого, хотя на самом деле стоит около двух с половиной тысяч рублей. На лицевой стороне корпуса расположена светодиодная подсветка, формируемая тремя полосами, выглядит это действительно примечательно. А чтобы фронтальные вентиляторы системы захватывали достаточно воздуха, по краям панели есть воздухозаборники. На боковой панели установлена стеклянная вставка, она дает доступ к просмотру комплектующих компьютера без разборки. И, конечно, общий дизайн корпуса смотрится весьма привлекательно — каждая деталь сделана отлично.
В плане технических характеристик ничего невероятного нет, но благодаря приличной глубине корпуса пользователь может установить любую башню — доступная высота 170 миллиметров, это очень много. На рынке всего несколько деталей на самом деле могут выйти за пределы данного параметра. При этом с видеокартой нужно быть более аккуратным — доступная длина составляет 325 миллиметров, а некоторые карты с тремя вентиляторами легко достигают 31-32 сантиметров. Стоит четко проверять данный момент, так как иногда карта может устанавливаться впритык, что не очень хорошо на самом деле.

Ginzzu CL250 Black

Данный корпус привлекает внимание пользователя своей комплектацией — покупая модель, пользователь получает в комплекте два здоровенных вентилятора по 200 миллиметров. На самом деле они не шибко качественные, особенно если сравнивать с флагманскими моделями некоторых производителей, но они идут бесплатно и этого предостаточно, чтобы завладеть любовью пользователя. Два вентилятора расположены на лицевой панели, они оборудованы подсветкой и создают достаточно мощный поток воздуха, продувая корпус. Правда, лицевая панель выполнена из стекла, так что вентиляторы только выгоняют воздух из корпуса. Создавать сквозной поток воздуха данный корпус не может.
При этом доступная высота процессорного кулера составляет 165 миллиметров, а видеокарту можно поставить вплоть до 330 миллиметров. Этого вполне достаточно, чтобы вы без труда поставили любые нужные вам компоненты и не думали, что что-то не поместится. Более того, стоит отметить большое стеклянное окно, на котором в нижней части нарисована декорация — она перекрывает взор на блок питания и диски, которые при всём желании не получится красиво расположить. И стоит всё это чуть дороже трех с половиной тысяч рублей — довольно адекватная цена, учитывая стоимость двух вентиляторов по 200 миллиметров.

Deepcool Matrexx 70 ADD-RGB 3F Black

Корпус Deepcool Matrexx 70 ADD-RGB 3F Black на фоне предыдущих моделей выглядит более привлекательно и выигрышно, но и стоимость у него в три-четыре раза выше. Этот корпус мы рекомендуем тем пользователям, которые уже купили качественные дорогие компоненты для системы, а теперь хотя выбрать крутой корпус, который бы всё это собрал воедино. Брать корпус тем, кто хочет сэкономить на чем-то, не стоит, так как для доступных сборок он точно не подходит. По характеристикам он вполне стандартен — высота процессорного кулера допускается вплоть до 170 миллиметров, длина видеокарты может достигать 380 миллиметров. Это очень достойные показатели, особенно если вы планируете брать видеокарту флагманского калибра.
Для данной видеокарты в корпусе имеется специальная подставка с регулировкой высоты — вы сами настраиваете ее, чтобы видеокарта не провисала и трескался текстолит под весом самой карты. Это прерогатива исключительно дорогих корпусов — в относительно доступных моделях такого вы не увидите. При этом стеклянные панели здесь тоже имеются, они выполнены из стекла, а не акрила, что делает продукт ещё более дорогим. Отличная флагманская модель, которая справится со сборкой компьютера любой сложности и стоит своих денег на сто процентов.
Комментарии и отзывы Zalman i3 Black
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