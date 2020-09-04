Лучший квадрокоптер. DJI Mavic Mini Fly More Combo

Eachine E520S

Выбор квадрокоптера — достаточно сложный процесс, требующий от пользователя понимания массы различных моментов. Например, нужно знать, сколько устройство держится в воздухе на одном заряде батареи, какая максимальная скорость полета, в каком разрешении снимает камера и есть ли стабилизация изображения. Мы решили сделать эту работу за вас и выбрали лучшие модели из всех, что есть на рынке.

MJX Bugs 4 W

В последнее время достаточно часто крупные производители квадрокоптеров стали выпускать не только дорогие флагманские модели, но и более доступные варианты, которые могут приобрести пользователи, которые ранее никогда об этом даже не думали. Например, очень популярной моделью является Eachine E520S — это достаточно доступный продукт, который стоит заметно дешевле флагманов, хотя при этом предоставляет полноценный корпус, достаточно привлекательный дизайн, приличную автономность и прочие мелкие преимущества. Это идеальный вариант для тех, кто хочет пользоваться устройством за разумные деньги.Очень важно понимать, что когда пользователь не располагает невероятными богатствами, то ему вполне ожидаемо не хочется за первое в своей жизни устройство платить большие деньги. В таких ситуациях пользователи боятся, что купленное ими устройство будет слишком ненужным в итоге, а сумма будет потрачена при этом достаточно приличная. И Eachine E520S дает возможность за десять тысяч рублей опробовать это решение, узнать, насколько продукт подходит и нужно ли вам вообще что-то подобное. Если нужно, то пользуйтесь, а через год или два купите уже флагманскую модель, которая будет обладать более привлекательными характеристиками.

Fimi X8 SE

Следующим устройством в статье выступает квадрокоптер MJX Bugs 4 W, который выглядит достаточно привлекательно и стильно, тоже имеет полноразмерный корпус и позволяет насладиться полетами с камерой за вполне адекватные деньги. Конечно, не стоит ожидать от устройства за шестнадцать тысяч рублей того же, что могут квадрокоптеры за пятьдесят или сто тысяч, но в целом, если это ваше первое устройство или вы просто хотите полетать, но не снимать видео для каких-то дальнейших действий, то этой модели хватит с головой без каких-либо сомнений. Например, производитель даже заявляет о том, что камера данного гаджета может снимать видео в разрешении 2К.При этом устройство способно находиться в полете до 22 минут. Это вполне приличный показатель на самом деле и если пользователь действительно хочет получить наслаждение от полетов на данном гаджете, то он его получит. Конечно, мы сразу рекомендуем приобрести одну или две сменные батареи, чтобы продлить удовольствие, но это уже дело вкуса. Главное, что MJX Bugs 4 W летает на большой скорости (заявлено 11 метров в секунду), при этом поднимается на высоту до 150 метров и обладает качественной для своего сегмента камерой. Этого предостаточно, чтобы вы снимали контент, летали и получали от этого положительные эмоции.

Hubsan Zino 2

Теперь пришло время поговорить об условном среднем классе устройств. Дело в том, что на рынке действительно есть множество доступных гаджетов, есть флагманы, а вот между ними расположился средний класс квадрокоптеров, которые чуть-чуть не дотягиваются до флагмана, но при этом отлично справляются с поставленными задачами. Этого предостаточно, чтобы пользователи были заинтересованы подобными продуктами, ведь за разумные деньги можно получить классный девайс и летать в свое удовольствие. Начнем с того, что встроенная батарея устройство позволяет пользователю летать в течение 33 минут, чего предостаточно для полного погружения.Конечно, никто не мешает пользователю приобрести дополнительные батареи и менять их, чтобы продлить время полного полета. Но даже на одном заряде батареи полетать можно вполне комфортно. Более того, стоит понимать, что производитель сделал упор еще и на качество съемки — пользователь может снимать видео в 2К, летать на приличной скорости и получать истинное наслаждение от процесса. Ради этого многие пользователи и покупают себе квадрокоптер — для того, чтобы летать, и чтобы при этом снимать видео в нормальном разрешении. Если вам нужно именно это, но получать контент в 4К вы не намерены, то обязательно присмотритесь к данному продукту. Он вполне прилично выглядит.

DJI Mavic Mini Fly More Combo

Для пользователей, которые уже понимают, чего они хотят от подобных устройств, понимают, что за определенные функции стоит платить деньги, есть модель квадрокоптера Hubsan Zino 2, которая отлично справляется с поставленными задачами и не требует дополнительных вложений для улучшения качества получаемого изображения. Да, стоит сразу сказать, что в данном случае пользователь платит деньги за качественную камеру — если вам нужен квадрокоптер просто для того, чтобы полетать, то лучше сразу смотреть на более доступные варианты, так как здесь львиная доля суммы вложена в качество записываемого контента.С другой стороны, в плане летных характеристик это тоже весьма достойное решение, ведь производитель не зря столько сил вложил в качественные комплектующие. Батарея устройства позволяет длительное время летать и получать от пилотирования гаджета море наслаждения, при этом имеется достаточно высокая максимальная скорость. Ее с головой хватит на то, чтобы пользователь мог пролететь нужную дистанцию и заснять контент, который ему необходим. Хотя, конечно же, не стоит забывать, что практически всегда есть возможность заказать дополнительные батареи, чтобы на месте их заменить и получить больше времени на пилотирование.

Конечно, если речь заходит о самых продвинутых квадрокоптерах на рынке, то стоит отметить продукцию компании DJI — производитель делает достаточно качественные решения, чтобы называться лучшим на рынке без каких-либо оговорок. Например, продукцию именно этого бренда используют спортсмены и блогеры со всего мира, они демонстрируют невероятное качество видеосъемки и предоставляют возможность без труда делать тот контент, который вам нравится больше всего. Главная заслуга устройства, конечно же, в качестве получаемого изображения — видео в таком качестве получить на другом устройстве будет крайне проблематично. Более того, есть даже стабилизация изображения.Добавляем сюда приличное время полета и отличную максимальную скорость. Стоит отметить, правда, что время полета на самом деле записывалось не на максимальной скорости — если разогнать свое устройство под максимум, то батарейка сядет гораздо быстрее. Но, при желании, можно полетать действительно очень шустро. Также стоит отметить громадный набор различных аксессуаров, позволяющий носить устройство в специальном чехле, иметь дополнительные аксессуары, сменные батарейки и так далее. Всё это позволит без труда снимать контент высочайшего качества.