Лучший микрофон для стримера. HyperX QuadCast

Сейчас практически каждый второй стримит — кто-то демонстрирует свои умения играть в игры, кто-то старается привлечь аудиторию шутками и прибаутками, кто-то просто хочет записывать видео и общаться с аудиторией. Мы решили помочь тем, кто хочет стримить качественный контент, но не совсем понимает, как правильно выбрать микрофон топового уровня. В этом случае вовсе не обязательно платить много денег.

Razer Razer Seiren X

Весьма популярным по понятным причинам является микрофон Razer Razer Seiren X — это настоящая мечта современного геймера и стримера, ведь пользователь получает возможность наслаждаться не только качественным звуком, но и привлекательным дизайном устройства в кадре. Все же стоит понимать, что данные микрофоны приобретаются не только для того, чтобы передавать качественное звучание, но и для того, чтобы пользователь мог красиво выстроить себя в кадре. Это действительно важно, ведь очень часто микрофон у пользователя хороший, но он ужасно смотрится в кадре и не позволяет получать то качество картинки на трансляции, которое нужно пользователю. С этим микрофоном подобных проблем не будет.
Например, стоит сказать, что в комплекте с микрофоном сразу идет подставка, которая идеально подходит для того, чтобы пользователь мог расположить микрофон на столе без дополнительных элементов. Это важно, ведь иногда пользователь покупает классный продукт, но для него потом еще нужно докупать стойку и так далее. В случае с этим устройством ничего докупать не нужно, ведь качество подставки вполне устроит любого стримера. Добавляем продвинутый софт и получаем действительно классный продукт за вполне вменяемые по современным меркам деньги.

AKG Lyra (C44-USB)

Скорее всего, компанию AKG знают абсолютно все пользователи, так как это известнейший производитель аудиотехники на рынке. Так вот, производитель решил выпустить в продажу еще и достаточно простое решение для записи звука, стримов и прочих радостей — микрофон под названием AKG Lyra. Это достаточно продвинутое решение, которое не требует для подключения ничего лишнего — пользователю достаточно подключить кабелем по USB микрофон к своему компьютеру, чтобы получить рабочее решение. И это большое преимущество на самом деле, так как не нужно покупать дополнительную аппаратуру и всё в таком духе. Вы просто ставите микрофон на стол, подключаете его и можете записывать аудио или стримить.
Это громадное преимущество еще и в том плане, что в комплекте с микрофоном идет специальная подставка, которая позволяет ставить микрофон на стол без дополнительных аксессуаров. На начальной стадии, когда вы еще не знаете, какие аксессуары приобретать, подставка является идеальным решением. Она не мешает пользователю, при этом крепко удерживает устройство на столе. Конечно, в плане качества записи у микрофона тоже все отлично, так как это флагманская модель с шикарными характеристиками. Хотите стильный микрофон в кадре, да еще и не такой, как у всех? Берите эту модель и тогда точно не пожалеете.

HyperX QuadCast

Пожалуй, одним из наиболее интересных решений на рынке выступает микрофон HyperX QuadCast, который не просто так пользуется повальной популярностью у отечественных стримеров. Дело в том, что за вполне разумные деньги пользователь получает действительно высокое качество звучания. Это важный параметр — когда пользователь записывает голос или просто общается на прямой трансляции, то он хочет, чтобы без дополнительной обработки у него получался качественный контент. И HyperX QuadCast в этом плане очень даже хорош — микрофон записывает качественный звук, предоставляя пользователю возможность не переживать о шумах, деформации голоса и прочих неприятностях.
Конечно, устройство любят не только за это. например, устройство получило специальный переключатель на тыльной стороне, который позволяет без софта и прочих настроек менять конфигурацию записи. Также можно отметить стильный дизайн корпуса, который сразу бросается в глаза и радует пользователя привлекательной подсветкой. Стоит сказать, что на рынке почти нет микрофонов такого формата, которые обладают подсветкой корпуса, что тоже делает модель более интересной на фоне основных конкурентов. Настоятельно рекомендуем присмотреться, ведь продукт и правда очень и очень интересный.

Blue Yeti

Естественно, если мы говорим о популярных микрофонах высокого качества, то стоит упомянуть модель Blue Yeti, которая давно покорила аудиторию. Главное преимущество данного микрофона, помимо качества записи, заключается в довольно прочной подставке — она тяжелая, не дает устройству шататься на столе и в целом очень монолитно выглядит. Благодаря этому пользователь получает удобное решение для своего рабочего стола — вы просто ставите микрофон на стол и все, можно пользоваться. Довольно редко владельцы такого микрофона отказываются от стандартной подставки в пользу специализированного решения. Все же зачем докупать дополнительное оборудование, если и так все хорошо.
В плане качества записи у микрофона тоже всё отлично — даже стандартная декоративная решетка неплохо справляется с подавлением шумов и высоких частот, но, конечно, стоит докупить еще дополнительный поп-фильтр для улучшения качества записи. Кроме того, даже без обработки микрофон довольно достойно записывает голос, что очень полезно для стримов, когда у пользователя нет возможности дополнительно обрабатывать звук на записи. И, конечно, устройство работает по USB — дополнительно докупать какое-то оборудование не нужно, просто подключаете к ПК и все.

Audio-Technica AT2020USB+

Завершать статью будет довольно популярный микрофон у западных стримеров — его очень часто покупают именно из-за качества записи. То есть, пользователю может быть не так уж важен внешний вид микрофона, но важно качество записи звука. В этом плане у устройства в данной категории цен просто нет конкурентов, особенно когда речь идет о продукции известных брендов, которые мы можем посоветовать к приобретению. Ясное дело, что на рынке китайских копий можно найти что-то дешевое, но по качеству такие устройства даже рядом с Audio-Technica AT2020USB+ не стоят. Так что если вам в первую очередь важно качество записи, то настоятельно рекомендуем присмотреться к этому микрофону — за свои деньги он дает просто безумное качество записи.
Также не стоит верить фотографиям из интернета, которые представлены без подставки — на самом деле подставка идет в комплекте. Да, она достаточно легкая и тонкая, не является лучшим решением на рынке, но производитель просто решил не повышать стоимость устройства за счет дорогущей подставки. Вы вольны использовать комплектное решение или заказать профессиональное крепление, все на выбор пользователя. Но, конечно, стандартного решения вполне достаточно, чтобы записывать звук без лишних вибраций на микрофон.
Комментарии и отзывы HyperX QuadCast
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