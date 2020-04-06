Лучший проводной пылесос. Philips FC9573 PowerPro Active

ENDEVER VC-284

Xiaomi Deerma VC20S

Начнем нашу статью с достаточно доступного пылесоса ENDEVER VC-284, который является самым бюджетным вариантом из всех. Конечно, вы можете еще немного сэкономить, купив более доступны модель от малоизвестного производителя, но нужно понимать, что в этом случае вы рискуете через какое-то время остаться с нерабочим гаджетом. Все же нужно понимать, что пылесос покупается на длительное время и хотелось бы, чтобы в его работе не было сомнений. В этом плане ENDEVER VC-284 нас полностью устраивает, особенно если учитывать, что компания делает очень качественные доступные продукты уже много лет.Естественно, при такой стоимости пользователь не получит невероятную мощность или какие-то умные функции, но со своими основными задачами пылесос справляется просто отлично. У ENDEVER VC-284 есть даже функция отсоединяемого ручного пылесоса, что вполне приятно, если вы решили убрать какие-то очень сложные участки своего дома. При этом работает пылесос от сети, у него 800 Вт мощности и стоимость очень низкая. Повторимся, это самый доступный пылесос из тех, что мы можем с уверенностью посоветовать потенциальному покупателю. Ничего лучше за эти деньги найти не удалось.

Samsung VC20M25

Стоит сказать, что в последнее время весьма высокую популярность набирают пылесосы, которые могут работать без подключения к сети. Это достаточно удобно, так как вам не нужно таскать с собой большое устройство по квартире или дому, подбирая правильную локацию, чтобы подключить кабель в розетку. Ярким примером недорогого устройства такого типа выступает пылесос Xiaomi Deerma VC20S, который оборудован встроенной батареей и позволяет пользователю заниматься уборкой дома без привязки к розетке. Это и правда отличное решение, особенно если вы делаете упор на мобильности и хотите попробовать современные технологии.Встроенной батареи устройства хватает на тридцать минут работы, чего вполне достаточно для уборки большой квартиры. После этого вы просто ставите пылесос на зарядку и ждете, пока он будет готов к дальнейшей работе. Минус этого только в том, что максимальная мощность всасывания у пылесоса составляет 100 Вт, тогда как проводные конкуренты за эту же сумму выдают мощность 600-800 Вт, то есть в разы выше. Если для вас это не самая существенная проблема, то стоит обязательно попробовать. Есть вероятность, что после Xiaomi Deerma VC20S к обычным пылесосам вы уже не захотите возвращаться.

Thomas Multi Cyclone Pro 14

Компания Samsung достаточно долго на рынке бытовой техники и уже давно доказала, что делает свою технику отлично. Для потенциальных покупателей, которые хотят купить себе устройство для длительного использования, это значит, что пылесос, к примеру, не нужно будет сдавать на гарантийное обслуживание ближайшие лет пять после покупки. Нам в этом плане очень понравился пылесос Samsung VC20M25, который обладает целым перечнем преимуществ, хотя при этом стоит вполне разумных денег. Собственно, эту модель мы предлагаем всем, кто хочет проводной пылесос с инновациями за адекватную цену, остальным же можно листать дальше по списку.Начнем с того, что у пылесоса потребляемая мощность достигает 2000 Вт, то есть это очень мощное решение, которое позволяет наслаждаться действительно быстрой уборкой даже самых труднодоступных мест. Конечно, пылесос поддерживает различные режимы работы, так что вы сможете с комфортом настроить мощность всасывания для разных типов поверхности. Также стоит отметить, что компания сделала упор на различных фильтрах, которые позволяют собирать даже мелкую пыль, которая обычно в недорогих пылесосах просто вылетает наружу, попадая в воздух.

Philips FC9573 PowerPro Active

Следующим пунктом статьи выступает модель Thomas Multi Cyclone Pro 14, которая выполнена в более классическом формате и может похвастаться довольно привлекательным дизайном. Конечно, при покупке пылесоса мы крайне редко задумываемся о том, какой у него дизайн и какие дизайнерские решения применил разработчик. Однако крайне приятно, когда устройство за приличную сумму денег выглядит привлекательно и вызывает если не восторг, то хотя бы радость от обладания продуктом. С Thomas Multi Cyclone Pro 14 именно такая ситуация и происходит — продукт крайне стильно выглядит и сразу привлекает к себе внимание окружающих.В плане характеристик у новинки тоже нет никаких проблем — продукт оборудован мощным мотором, который потребляет 1800 Вт мощности. Благодаря этому у вас не будет никаких проблем с всасыванием мелкой пыли и мусора даже с тех поверхностей, с которых их очень тяжело убрать. Также стоит отметить наличие нескольких важных фильтров, которые очищают выходящий поток воздуха от мелкой пыли — она не будет попадать в воздух. Благодаря этому получается завладеть очень крутым продуктом с известным логотипом и качественной сборкой за вполне разумные деньги. Этого, пожалуй, предостаточно.

KARCHER VC 3

Если вы хотите приобрести действительно качественный продукт и понимаете, что при покупке бытовой техники бренд действительно имеет вес, то стоит обратить своё внимание на пылесос Philips FC9573 PowerPro Active. Производитель на рынке уже очень давно, он выпускает очень много различной электроники и пока что ни у кого проблем с данной техникой не возникало. Именно по этой причине буквально в каждой нашей статье про бытовую технику фигурирует именно компания Philips. И модель Philips FC9573 PowerPro Active мы тоже можем с полной уверенностью посоветовать всем, кто планирует приобретать качественный пылесос на долгие годы.Пылесос привлекает к себе внимание достаточно большим баком, куда втягивается весь мусор и пыль, плюс общая мощность достигает 1900 Вт. Этого предостаточно, чтобы с удобством и комфортом очищать помещения от пыли и грязи. Кроме того, что достаточно важно на самом деле, пылесос при активной работе издает минимальный шум. Это тоже достаточно приятный бонус, ведь не всем хочется убирать квартиру с гулом, из-за которого не слышно ничего. Отличное решение за свои деньги, к которому у нас точно нет нареканий и претензий. Стоит обратить внимание.

Если речь зашла про качественные устройства, то не сказать про модель KARCHER VC 3 просто нельзя — это настоящий апогей. Производитель делает упор на максимальном качестве сборки, на дорогих материалах и самых современных технологиях. Этого с головой хватает, чтобы пользователь наслаждался уборкой и даже не думал о том, чтобы менять пылесос на что-то иное. Для многих этого преимущества будет достаточно. Кроме того, есть пользователи, которые купили подобную модель лет пять назад и до сих пор пользуются пылесосом без ремонта.Кроме того, технику этого производителя активно используют на автомойках именно из-за высокого качества и долговечности. Собственно, этого достаточно, чтобы присмотреться к модели и приобрести ее в случае необходимости.