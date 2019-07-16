Лучший планшет Apple

2019-07-16, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - iPad Pro 11; [32]
iPad Pro 11 является лучшим планшетом Apple. Он предназначен, для профессионалов, тем кто занимается творчеством и другими видами деятельности. Отличается хорошим дисплеем, выполненным в без рамочном стиле. iPad поддерживает FaceID, заряжается устройство через порт USB Type-C и также имеет плавное управление с функциями жестов. У планшета iPad Pro: 8-ядерный чип A12X Bionic, позволяющий без проблем работать с самыми ресурсоемкими играми и приложениями. Также имеет процессор M12, Neural Engine и новый графический чип.

Отличительные особенности:
  • Хорошая производительность
  • Идентификатор лица
  • Частота обновления 120 Гц
  • Улучшен Apple Pencil

Характеристика:
  • Экран: IPS, 11″, 2388×1668 (264 ppi)
  • Оперативная память: 5,5 ГБ
  • Флэш-память: 64 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ
  • Камеры: фронтальная (7 Мп, видео 1080р по FaceTime) и тыльная (12 Мп, съемка видео 4K)
  • Интернет: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO (2,4 ГГц + 5 ГГц), опционально 3G / 4G LTE 1 Гбит/с
  • Емкость батареи (Вт·ч): 29,4
  • Операционная система: Apple iOS 12.1
  • Габариты (мм): 248×179×5,9
  • Масса (г): 468

Комментарии и отзывы iPad Pro 11
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