Лучший планшет Apple

iPad Pro 11 является лучшим планшетом Apple. Он предназначен, для профессионалов, тем кто занимается творчеством и другими видами деятельности. Отличается хорошим дисплеем, выполненным в без рамочном стиле. iPad поддерживает FaceID, заряжается устройство через порт USB Type-C и также имеет плавное управление с функциями жестов. У планшета iPad Pro: 8-ядерный чип A12X Bionic, позволяющий без проблем работать с самыми ресурсоемкими играми и приложениями. Также имеет процессор M12, Neural Engine и новый графический чип.

Хорошая производительность

Идентификатор лица

Частота обновления 120 Гц

Улучшен Apple Pencil

Отличительные особенности:

Экран: IPS, 11″, 2388×1668 (264 ppi)

Оперативная память: 5,5 ГБ

Флэш-память: 64 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ

Камеры: фронтальная (7 Мп, видео 1080р по FaceTime) и тыльная (12 Мп, съемка видео 4K)

Интернет: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO (2,4 ГГц + 5 ГГц), опционально 3G / 4G LTE 1 Гбит/с

Емкость батареи (Вт·ч): 29,4

Операционная система: Apple iOS 12.1

Габариты (мм): 248×179×5,9

Масса (г): 468

Характеристика: