Лучший планшет Lenovo. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020)

Lenovo Tab M8 TB-8505F 32Gb (2019)

В последнее время планшеты компании Lenovo стали пользоваться невообразимой популярностью, так как пользователям нравится соотношение цены к качеству данного производителя. Мы решили рассказать о лучших моделях компании на рынке планшетов.

Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020)

Данный планшет можно смело назвать наиболее доступным вариантом из тех, что мы можем вам посоветовать. Дело в том, что достаточно часто пользователи хотят совсем уж доступное решение и в погоне за ним покупают устройства от малоизвестных китайских брендов. В итоге качество продукта оставляет желать лучшего, особенно если вы хотите получить планшет не просто для просмотра интернета, но и для других задач. В этом плане модель Lenovo Tab M8 справляется отлично — планшет оборудован дисплеем с диагональю 8 дюймов, разрешение 1280 на 800 точек может и не впечатляет до глубины души, но этого достаточно, чтобы вы с комфортом читали сообщения, смотрели сериалы с фильмами и так далее.В плане аппаратной начинки, конечно, ожидать каких-то прорывов точно не стоит, так как производитель постарался представить максимально доступное решение. За основу производительности гаджета взят процессор MediaTek Helio A22, его поддерживает оперативная память объемом 2 гигабайта, плюс имеется 32 гигабайта встроенной памяти. Для большинства пользователей уже этих возможностей будет предостаточно, особенно если вы очень хотите получить качественное решение за разумные деньги. Для более серьезных задач, конечно, нужна и мощность повыше, но если вы не геймер, то и этого хватит с головой.

Lenovo Yoga Smart Tab YT-X705F 64Gb (2019)

Если же вам не очень нравятся планшеты компактного формата и вам очень хочется получить более крупное устройство, то стоит присмотреться к данному варианту. Этот планшет обладает диагональю дисплея с 10,3 дюйма при разрешении 1920 на 1080 точек, так что плотность пикселей крайне высокая. Благодаря этому устройство просто идеально подходит для того, чтобы смотреть на нем фильмы и сериалы, наслаждаться играми, получать удовольствие от различных развлечений, общаться в социальных сетях и так далее. Вариантов реализации столь качественного дисплея на самом деле очень много, особенно если речь идёт о просмотре контента. Производитель явно решил сделать упор именно на этом, чтобы привлечь внимание аудитории.В плане производительности у гаджета тоже нет никаких проблем, ведь работает планшет на процессоре MediaTek Helio P22T, плюс имеется 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти. Благодаря этому пользователь получает достаточно качественный контент, может хранить его на встроенном накопителе и не переживать о том, что какие-то функции устройства будут слишком сильно нагружать систему. В этом плане новинка является весьма привлекательным решением, особенно для тех, кто присматривается к относительно доступным решениям.

Lenovo Tab P10 TB-X705L 64Gb LTE (2018)

В определённый момент в компании Lenovo решили, что стоит выпустить не стандартный планшет, которых на рынке очень много, а что-то нестандартное, уникальное. Данным решением стал планшетный компьютер Lenovo Yoga Smart Tab, который обладает достаточно привлекательным дизайном. Именно в дизайне и заключается его уникальность, ведь если честно, в аппаратном плане это весьма обычное решение. Но вот корпус здесь моментально привлекает внимание, так как у него есть подставка — можно не покупать чехол, чтобы ставить планшет вертикально и смотреть фильмы или ролики из интернета. Для этого в корпусе уже имеется специальная ножка, которая выполняет эту функцию самостоятельно.Также хотелось бы сказать, что планшет в горизонтальном положении тоже оборудован специальной подставкой, которая позволяет устройство располагать на столе и комфортно с ним работать. При этом диагональ дисплея составляет 10,3 дюйма, разрешение достигает 1920 на 1080 точек, плотность пикселей высокая и остальные параметры экрана тоже порадовали. Это достаточно классное решение для тех, кто частенько использует планшет дома на кухне или в других сценариях, ведь его можно комфортно расположить на столе и смотреть контент без необходимости использовать дополнительные аксессуары. Для кого-то это серьезное преимущество.

Lenovo IdeaPad D330 N5000 4Gb 128Gb LTE (2018)

Конечно, мы понимаем, что для некоторых пользователей планшет является возможностью поиграть в игры, запустить какие-то тяжелые приложения и так далее. То есть, им нужна более высокая производительность за примерно те же деньги, так что мы нашли и такой вариант. Например, у планшета Lenovo Tab P10 есть довольно большой дисплей с приличным разрешением, чего будет предостаточно для просмотра графического контента вроде фильмов или сериалов. Более того, у гаджета имеется производительный процессор Qualcomm Snapdragon 450, мощности которого предостаточно для современных видеоигр. Этого предостаточно, дабы назвать планшет разумным приобретением.Да, стоит отметить, что производитель достаточно давно выпустил эту модель — планшету уже два года. Но, с другой стороны, если вы не гонитесь за флагманами текущего года, которые стоят раза в три дороже, то стоит присмотреться к этой модели повнимательнее. Все же производитель делает упор на доступности при приличной производительности, чтобы потенциальный покупатель получил действительно крутой продукт за разумные деньги. Дизайн, конечно, у модели максимально простой и лаконичный, что понравится не всем, но это довольно слабый недостаток. Преимущества его явно перекрывают с лихвой.

Отдельно хотелось бы рассказать о планшете Lenovo IdeaPad D330, который обладает достаточно привлекательным дизайном и отлично справляется со всеми задачами, которые вы перед ним можете поставить. Дело в том, что это уникальный в своём роде планшет — производитель решил использовать формат трансформера, когда планшет выступает сразу и ноутбуком. Да, для некоторых пользователей это совершенно ненужное преимущество, мы понимаем, но для кого-то возможность использовать планшет в формате ноутбука будет реальным преимуществом в повседневной жизни. Например, если вы много работаете с текстами или просто ходите на занятия туда, где можно вести конспект в электронном виде.Конечно, при необходимости пользователь может легко снять клавиатуру с планшета, чтобы получить более удобный для просмотра фильма гаджет. Это преимущество делает устройство действительно уникальным, ведь за эти деньги пользователь получает сразу и планшет, и ноутбук. Вопрос только в необходимости — если вам такое преимущество нужно для выполнения каких-либо видов работ, то смело берите и пользуйтесь. Если же такой необходимости нет, то можно смело приобретать предыдущие варианты и пользоваться ими с полным комфортом. Все же этот планшет создавали для определённого сегмента пользователей.