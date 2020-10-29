Лучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128Gb

На рынке буквально каждый месяц появляется новый планшет, так что уследить за всеми новинками и выбрать самое лучшее из всего этого разнообразия довольно трудно. Мы вам в этом поможем.

Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T515 32Gb (2019)

Начать статью хотелось бы с достаточно простого и привлекательного планшета Samsung Galaxy Tab A 10.1, который работает на операционной системе Android, тем самым предоставляя пользователю просто море возможностей для того, чтобы активно пользоваться всеми функциями современного устройства. К примеру, у вас точно не будет проблем с установкой различного развлекательного контента, так как найти нужные файлы для Android-планшета не составит труда. При этом устройство достаточно большое, прочное и надежно собранное — если пользоваться планшетом аккуратно, то проблем с корпусом точно не возникнет даже без чехла. Хотя, конечно, основная фишка устройства не в этом.
Планшет привлекает внимание диагональю дисплея в 10,1 дюйм при разрешении 1920 на 1080 точек — этого предостаточно, чтобы вы с комфортом смотрели фильмы и сериалы, играли в игры, наслаждались качественной картинкой и получали при этом просто наслаждение для глаз. При этом в плане производительности планшет вас тоже порадует, особенно если речь идет о желании получить относительно доступное решение, которое не будет больно бить по семейному бюджету. В этом плане планшет компании Samsung действительно порадовал — выглядит он круто, стоит недорого и даёт всё необходимое для счастья.

Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128Gb

Конечно, достаточно интересным соперником на рынке крупных и доступных планшетов выступает модель Lenovo Tab M10 Plus, которая не просто так пользуется спросом у потенциальных покупателей. Дело в том, что производитель действительно предоставляет пользователям возможность получить крутой продукт за разумные деньги, а большего нам и не нужно. Да, если вы хотите снимать видео на планшет или хотите запускать самые сложные в мире мобильные игры, то вам может не хватить возможностей этой модели, но для всех остальных пользователей этого будет предостаточно, без всякого сомнения. Более того, нужно понимать, что этот планшет вполне справляется с развлекательными задачами — процессор MediaTek Helio P22T способен на многое.
Также поддерживает производительность процессора оперативная память на 4 гигабайта — можно будет держать в фоне несколько приложений, которые не загружаются при перезапуске. Встроенная же память представлена накопителем на 128 гигабайт — этого с головой хватит на то, чтобы вы наслаждались играми или фильмами, получали удовольствие от планшета и даже не думали о том, что вам не хватает пространства для своего контента. Отличный продукт за адекватные деньги, который вполне можно назвать оптимальным решением в своем сегменте. Ничего лучше за эти деньги вы явно не купите.

Apple iPad (2020) 32Gb Wi-Fi

Естественно, многие пользователи очень хотят получить себе в пользование планшет компании Apple, но самые новые модели флагманского уровня, да еще и с большим объемом памяти, стоят безумных денег — некоторые модели легко переваливают за тысячу долларов. Благо, производитель выпускает относительно доступные варианты, которые стоят своих денег, но не разоряют потенциального покупателя. Модель iPad 2020 года выпуска на 32 гигабайта встроенной памяти — идеальное доказательство того, что производитель вполне может выпускать относительно доступные планшеты. Более того, если у вас нет цели купить флагман, на котором можно играть во что-угодно, а планшет нужен для более казуальных задач, то можно взять эту модель без малейших сомнений.
Главное преимущество данного планшета в том, что пользователь получает приличную производительность за счет оптимизации приложений, плюс надежную операционную систему, которую постоянно обновляют патчами безопасности. Вы покупаете планшет и он точно будет поддерживать свежую версию операционной системы лет пять, после чего пользователь может продать устройство с адекватной ценой и купить следующий гаджет компании. В этом плане iPad действительно обладает рядом преимуществ, которые для многих пользователей являются ценными.

HUAWEI MatePad LTE 64Gb

Следующим весьма интересным планшетом выступает модель HUAWEI MatePad, которая обладает целым рядом преимуществ. Конечно, первым делом стоит обратить своё внимание на дизайн корпуса данного планшета, так как разработчик придумал достаточно интересное решение — фронтальная камера здесь расположена внутри дисплея, то есть, в специальном вырезе. Благодаря этому удалось сделать симметричную рамку по всем сторонам дисплея, плюс нет необходимости делать вырезы и прочие элементы дизайна. Внешний вид гаджета действительно очень привлекательный, но и в аппаратном плане устройство тоже себя неплохо зарекомендовало. Все же производитель понимает, что только дизайном покупателя не привлечь.
Например, производитель весьма интересно подошел к созданию аппаратной составляющей устройства. Диагональ дисплея составляет 10,4 дюйма, при этом разрешение достигает 1200 на 2000 точек, картинка достаточно плотная, яркая и сочная, плюс за производительность устройства отвечает процессор HiSilicon Kirin 810 собственного производства компании Huawei, который неплохо справляется с синтетическими тестами. То есть, это достаточно мощный планшет на самом деле, который порадует вас качественным дисплеем и весьма стильным дизайном. За эти деньги набор преимуществ просто шикарный.

Microsoft Surface Pro 7 i5 8Gb 128Gb (2019)

Завершать статью будет довольно необычный планшет от компании Microsoft, который производитель представил в прошлом году. Дело в том, что производитель решил выпустить мощный планшет, который не будет уступать в производительности ноутбукам топового уровня, но, конечно, из-за тонкого корпуса реализовать хорошее охлаждение не вышло, так что планшет все же старшим собратьям уступает. Но, с другой стороны, внутри стоит процессор Intel Core i5, который явно превосходит потенциальных мобильных конкурентов в плане производительности, плюс имеется 8 гигабайт оперативной памяти, а еще 128 гигабайт встроенной памяти для хранения личного контента. В плане аппаратной начинки никаких претензий к продукту нет — он справляется с поставленными задачами.
Кроме того, планшет может похвастаться диагональю дисплея в 12,4 дюйма с разрешением 2736 на 1824 точек — плотность пикселей феноменальная, качество изображения тоже. Работать с устройством будет крайне комфортно даже в том случае, если вы хотите вычитывать тексты, просматривать какой-то контент и так далее. Глаза уставать не будут, так как качество картинки очень высокое. Отличный планшет, но, конечно, стоимость у него достаточно высокая — устройство явно для узкой аудитории пользователей.
Комментарии и отзывы Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128Gb
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