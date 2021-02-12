Лучший планшет. Samsung Galaxy Tab A7 10.4 SM-T500 32GB (2020)

Samsung Galaxy Tab A7 10.4 SM-T500 32GB (2020)

Выбор планшета — сложная задача. Нужно смотреть не только на характеристики продукта, но и на качество его дисплея, на количество софта для операционной системы и всё в таком духе. С другой стороны, мы всё это уже сделали за вас — достаточно подобрать подходящую цену и заказывать.

HUAWEI MediaPad M5 Lite 8 32Gb LTE (2019)

Начать статью хотелось бы с достаточно качественного и современного планшетного компьютера Samsung Galaxy Tab A7, который оборудован дисплеем с диагональю 10,4 дюйма при разрешении 2000 на 1200 точек. Это вполне приемлемый дисплей, чтобы вы пользовались возможностями планшета и не переживали о том, что ваши глаза слишком устают или что-то в таком духе. Наоборот, плотность пикселей достаточно высокая, чтобы пользователь даже читал часами с полным комфортом. Более того, устройство может похвастаться достаточно качественной аппаратной составляющей, которая позволяет делать абсолютно всё, чего только хочется.За основу производительности гаджета взят процессор Qualcomm Snapdragon 662, который является представителем среднего класса, но при этом уступает флагманским решениям не настолько сильно, чтобы пользователь переживал о возможностях продукта. Оперативной памяти у планшета 3 гигабайта, встроенная память представлена накопителем на 32 гигабайта, плюс имеется батарея на 7040 мАч и операционная система Android 10. Вполне достойное решение, которое при своей низкой стоимости предоставляет пользователю возможность играть, смотреть фильмы с сериалами или даже работать.

Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128Gb

С другой стороны нужно понимать, что некоторым пользователям нужен более компактный планшет, который бы справлялся с теми же задачами, но при этом помещался в карман куртки или в рюкзаке занимал меньше места. В этом случае стоит обратить своё внимание на модель HUAWEI MediaPad M5 Lite 8, которая с поставленными задачами справляется на отлично. Производитель использует компактный дисплей с диагональю 8 дюймов, та что корпус действительно небольшой — планшет даже одной рукой можно держать, хотя пользоваться, конечно, будет не совсем комфортно. При этом разрешение экрана составляет 1920 на 1200 точек, а матрица изготовлена по IPS-технологии.В плане производительности у планшета тоже проблем никаких нет — устройство работает на процессоре HiSilicon Kirin 710, обеспечивая потенциального покупателя возможностью играть в игры, заниматься работой с документами, редактировать фотографии и всё в таком духе. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 3 гигабайта, встроенная же память представлена накопителем на 32 гигабайта. Этого предостаточно для того, чтобы пользователь наслаждался возможностями планшета и не переживал о том, что ему не хватит производительности для каких-либо задач.

Xiaomi MiPad 4 64Gb LTE (2018)

Достаточно достойным конкурентом выступает планшет от компании Lenovo, который благодаря своей относительно низкой стоимости и приличной производительности активно продается. Дело в том, что у данного планшета тоже довольно большой дисплей с диагональю 10,3 дюйма, но благодаря предельно тонким рамкам производитель смог добиться компактных размеров для устройства. И пользователям, которым габариты действительно важны, сразу обратят на это внимание. При этом сам экран может похвастаться разрешением в 1920 на 1200 точек, картинка качественная и яркая, есть всё необходимое для того, чтобы вы поглощали контент с удовольствием.Работает планшет на процессоре MediaTek Helio P22T, который обладает неплохой производительностью. Да, это не флагманское устройство, так ждать невероятной производительности явно не стоит, но пользователь получает достаточно мощное решение, дабы играть в игры, смотреть фильмы и пользоваться многочисленными приложениями. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 4 гигабайта, которой хватает даже самым требовательным приложениям, а хранить контент пользователь сможет на встроенном накопителе на 128 гигабайт. За свои деньги продукт действительно хорош, да и негативных отзывов о нем практически нет.

Apple iPad (2020) 32Gb Wi-Fi

Конечно, когда речь заходит о качественных продуктах, которые за свои деньги предоставляют пользователю действительно приличный набор возможностей, не сказать о продукции компании Xiaomi просто нельзя. Данный производитель годами выпускает достойные смартфоны, планшеты и компьютеры с разумной стоимостью, а пользователю обычно большего и не требуется. Главное, чтобы устройство обладало качественным дисплеем, работало на производительном процессоре и не ломалось годами. Всё это в данном планшете имеется, так что продукт вполне заслуженно попал в статью. Даже при учете того, что Xiaomi MiPad 4 вышел в продажу в 2018 году, производитель по сей день не сделал ничего лучшего.Устройство оборудовано дисплеем с диагональю 8 дюймов при разрешении 1920 на 1200 точек, при этом имеется производительный процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенного хранилища для личного контента. Этого предостаточно, чтобы вы играли в игры или качали сериалы для просмотра. Также имеется батарея на 6000 мАч с приличной длительностью автономной работы, достойная фронтальная и основная камеры. И всё это пользователь получает за достаточно адекватную цену, что тоже не может не радовать. Среди Android-планшетов это достойный претендент на звание лучшего на рынке.

Отдельным сегментом на рынке планшетов принято считать продукты компании Apple, так как они всегда выполнены из премиальных материалов, у них достаточно производительная начинка, хорошая камера и дисплей. Собственно, всё это у Apple iPad есть — только новейшего дизайна, который достался только флагманским устройствам, у гаджета нет. Но это не такая уж проблема, ведь на самом деле производитель уже достаточно давно делает свои планшеты компактными даже без новейшего дизайна корпуса. При этом, безусловно, вопросов к дисплею планшета или к его производительности нет и быть не может — компания не зря достигла такой популярности, инженеры там деньги получают не просто так.Более того, весомым преимуществом планшета можно назвать его операционную систему — под нее написано очень много различных приложений и игр, многие разработчики сначала запускают свои новинки на данной операционной системе, а только потом уже смотрят на Android. И это, конечно, крайне выгодно для пользователя, так как он получит производительный продукт с огромным выбором игр и софта для развлечений или работы, плюс он постоянно пополняется. Если вам нужен планшет именно от компании Apple, то обязательно присмотритесь к данной модели — при стоимости в двадцать пять тысяч рублей это идеальный выбор.