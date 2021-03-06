Лучший подарок на 8 марта. Logitech Pebble M350 Вы

Беспроводная мышь Logitech Pebble M350

Идеального подарка не существует, ведь каждому человеку нравится что-то свое и, выбирая подарок, стоит учитывать личные предпочтения. Что касается праздника 8 марта, то многие женщины согласятся, чем оригинальнее, тем лучше. Но сегодня наша редакция MegaObzor.com подкинет пару идей при выбора подарка на международный женский день.Получать оригинальные компьютерные мышки в подарок приятнее молодым людям и подросткам в знак признания близкими их увлечения. Выбор мышки для компьютера в подарок должен производиться с учетом анатомических особенностей получателя: миниатюрной девушке будет неудобно работать крупной мышью с выпуклым корпусом.

Минимализм, современный дизайн и бесшумная работа — эти три понятия отныне характеризуют ваше рабочее пространство. Представляем Logitech Pebble M350 — портативную мышь, которая поможет справиться с любым заданием и станет вашим надежным спутником везде, куда бы вы ни отправились.Конструкция мыши с плавными очертаниями разработана таким образом, чтобы устройство легко помещалось в кармане или сумке и максимально комфортно располагалось в ладони. Механизмы кнопок и колесика прокрутки работают абсолютно бесшумно, поэтому вы сможете эффективно работать, не мешая окружающим.

Работайте где угодно, например, в кафе или библиотеке, не отвлекая окружающих. Тактильные ощущения от нажатия остались неизменными, зато громкость щелчка снизилась на 90%. Сравнение уровней громкости проводилось для мышей Logitech Pebble M350 и Logitech M170. Уровень громкости щелчка левой кнопкой мыши измерен в независимой лаборатории с расстояния 1 м. Даже широкое прорезиненное колесико мыши работает беззвучно.

Подключайтесь к компьютеру, ноутбуку или планшету с помощью интерфейса Bluetooth либо миниатюрного USB-приемника, хранящегося под магнитной крышкой мыши, и работайте в свое удовольствие: качество связи с радиусом действия до 10 м исключает возникновение перебоев и задержек.

Мышь Logitech Pebble M350 отличается чрезвычайной компактностью и при этом соответствует форме ладони. Особая форма устройства — мягкие очертания, скругленные края — способствует тому, что пользоваться мышью очень удобно, а усталость не ощущается даже спустя длительное время.

Модель Logitech Pebble M350 выпускается в кремовом, графитовом, эвкалиптово-зеленом, серо-голубом и светло-розовом цветах. Выберите тот, который лучше всего подходит именно вам.

Поскольку время работы батареи составляет 18 месяцев. Время работы батареи зависит от режима эксплуатации и конфигурации компьютера. Батарея входит в комплект поставки, можно не переживать, что устройство вот-вот разрядится. Когда мышь Logitech Pebble M350 не используется, она автоматически переходит в энергосберегающий спящий режим.

Фен Xiaomi Showsee Hair Dryer A5

Xiaomi ShowSee A5 - компактный фен для волос с системой ионизации, придающей здоровый блеск и мягкую шелковистость волосам. Потребляемая мощность составляет 1800 Вт, вес - всего 511 грамм.В основе устройства лежит высокопроизводительный электрический мотор мощностью 1800 Вт с высоким крутящим моментом и высокой скоростью вращения. Мотор приводит в движение 6-лопастной вентилятор с лопатками, обеспечивая быструю сушку волос и низкий уровень шума.

При максимальной мощности короткие волосы высохнут за 1 минуту, средние за 3 мин, а для длинных волос понадобится всего около 5 минут.

При разработке фена Xiaomi ShowSee A5 производители задействовали технологию ионизации с выделением большой концентрации отрицательных ионов. За счет этой особенности волосы при сушке приобретают здоровый блеск и мягкую шелковистость. Другим преимуществом ионизации является защита волос от обезвоживания под воздействием горячего воздушного потока. Кроме того, в процессе сушки не образуется статическое электричество, а значит, вы без труда сделаете необходимую укладку.

Специальная технология NTC позволяет поддерживать стабильность горячей и холодной температуры, что предотвращает повреждение волос и вероятность получения ожогов при перегреве.

Кнопки управления, настраиваемые режимы горячей и холодной сушки, расположены прямо на ручке, чтобы упростить пользование феном. В случае излишне высокой температуры нагрева аппарат отключается в автоматическом режиме, дабы избежать поломки и нанесения повреждений волосам.

На корпусе фена находится переключатель скорости подачи воздуха, а также световые индикаторы, которые показывают температуру подаваемого потока, которую так же можно настроить по своему усмотрению (холодный, горячий воздух или постоянная температура).

Фен оснащен насадкой, изготовленной из двухслойного термостойкого и теплоизоляционного материала, которая исключает возможность ожога кожи во время процесса укладки. Насадка крепится к фену за счет магнитного притяжения со свободным вращением на 360°. Фен для волос Xiaomi ShowSee A5 выполнен в двух цветовых решениях: зеленый (Martini Olive Green) и красный (Burgundy Red).

Эпилятор Philips BRE700 Epilator Series 8000

Эпилятор Philips BRE700 Epilator Series 8000 разработан для легкого ухода за телом и ногами. Прибор позволяет осуществлять эффективную эпиляцию различных зон тела, результат которой сохраняется в течение 4 недель.Этому способствует уникальная система эпиляции, которая позволяет делать до 70 000 захватов за одну минуту, поэтому за одно движение эпилятор позволяет обрабатывать большую поверхность, а вы получите идеальную гладкость обработанного участка.

Philips BRE700 Epilator Series 8000 использует широкую эпилирующую головку, чтобы одним движением вы могли удалять больше волосков, ускоряя сам процесс эпиляции.

Конструкция эпилятора предусматривает наличие удобной ручки в форме S, позволяющей с легкостью перемещать устройство по всему телу, обрабатывая труднодоступные участки, не прилагая усилий.

Отсутствие проводов обеспечивает свободу движений: для питания эпилятора используется аккумулятор Li-Ion.

Беспроводные наушники JBL Tune 500BT

Модель оснащена 32 пинцетами и содержит 3 съемные насадки. Для хранения прибора и насадок в комплекте предусмотрен чехол.

JBL Tune 500BT – удобные наушники, которым не нужны провода. Они подключаются к источнику аудиоконтента по Bluetooth и воспроизводят мощный звук с глубокими, насыщенными басами, а также дают возможность отвечать на телефонные звонки.Эта модель может взаимодействовать сразу с двумя девайсами. Например, вы можете слушать музыку с планшета, а при необходимости, нажав одну кнопку, ответить на вызов, поступивший на смартфон.

Встроенный аккумулятор обеспечивает до 16 часов непрерывной работы. Функция быстрой зарядки всего за 5 минут даст ещё один дополнительный час.

Лёгкие чашки и удобная дужка хорошо держатся на голове, не жмут и не давят. Благодаря складной конструкции это устройство можно брать с собой на длительные прогулки и в туристические путешествия.

Электрический стабилизатор для смартфона DJI Osmo Mobile 4

Стабилизатор DJI OSMO Mobile 4 OM4 − это трехосевой сверхкомпактный монопод, представленный в сером корпусе и предназначенный для подключения мобильных устройств. Он поддерживает связь с устройствами посредством Bluetooth, что исключает использование проводов, мешающих комфортному пользованию.Модель разработана для синхронизации со смартфонами, работающими на базе Android и iOS любых версий. Ширина устройства не должна превышать 84 мм, а нагрузка на стедикам может достигать 0.23 кг.

Конструкция стабилизатора предусматривает наличие прорезиненных элементов − спускового крючка, джойстика и рукоятки, что обеспечивает более надежный хват и в целом повышает комфорт пользования.

Особенность стабилизатора в использовании системы крепления, которая обеспечивает удержание смартфона на магнитах. Для крепления DJI OSMO Mobile 4 OM4 также используется соединительная резьба 1/4.

Источником питания для стедикама служит аккумулятор емкостью 2450 мА·ч. Возможна регулировка длины монопода от 16.3 см до 27.6 см.