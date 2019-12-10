Лучший принтер 2019 года. HP LaserJet Pro M15w

2019-12-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - HP LaserJet Pro M15w; [126]

Canon PIXMA MG2540S

Самым доступным принтером, который мы можем со спокойной душой посоветовать всем желающим приобрести качественное устройство, является модель Canon PIXMA MG2540S. За данный принтер просят чуть меньше двух тысяч рублей и для домашнего использования этого хватит с громадным запасом, ведь продукт вполне справляется с поставленными задачами. К примеру, здесь есть черно-белая печать на достаточно высокой скорости, плюс есть возможность печатать на фотобумаге цветные фотографии. Это достаточно привлекательно выглядит и вы вполне можете печатать фотографии для личного альбома, если такая необходимость имеется.
Стоит отметить некоторые особенности данного продукта, которые делают его настолько интересным. Во-первых, у принтера имеется встроенный сканер, который позволяет вам сканировать изображения и потом использовать их в работе или для печати чего-либо. Есть и встроенный копировальный аппарат, который делает моментальные копии документов. Во-вторых, производитель заявляет о достаточно высокой скорости печати, продвинутом программном обеспечении и подключении по USB, что делает продукт удобным и легким в использовании. Шикарная модель для домашнего использования.

Samsung Xpress M2020W

Компания Samsung довольно длительное время выпускает в продажу достаточно неплохие принтеры, которые при адекватной стоимости могут похвастаться приличными характеристиками и отличным сроком службы. Собственно, последний пункт даже важнее, так как пользователь хочет купить себе один принтер на много лет, а не тратить постоянно суммы на обновление своей электроники. В случае с Samsung Xpress M2020W вы раз покупаете отличную модель и пользуетесь ею в течение длительного времени, периодически меняя картриджи и прочие расходные материалы.
Данная модель является лазерной, то есть заправить картридж будет намного проще и легче, чем со струйной моделью. Более того, принтер выдает двадцать страниц в минуту при черно-белой печати, что очень даже круто. Такой принтер вполне можно использовать не только дома, но и в небольшом офисе, так как скорость позволяет без труда печатать нужные объемы документов, а заправлять устройство нужно достаточно редко. Да и качество сборки компании Samsung тоже даёт о себе знать — многие пользователи используют предыдущие модели линейки в течение восьми-десяти лет и горя не знают. Это довольно мощное преимущество, учитывая, что принтер в плане технологий не устаревает почти никак.

Xerox Phaser 3020BI

Мало кто знает, но ещё в начале этого столетия компания Xerox выпускала лучшие принтеры и факсы на рынке. Правда, с развитием технологий и роста конкурентов данная популярность поубавилась, но компания и сейчас продолжает достаточно активно выпускать крутые продукты за вполне разумную цену. Например, модель Xerox Phaser 3020BI вполне вписывается в понимание доступного принтера, хотя набор функций здесь очень приличный и не уступает совершенно конкурентам, что крайне положительно сказывается на ощущениях от использования. Начнем с того, что это принтер на основе лазера, так что заправлять его краской часто не придется.
Более того, заправка лазерного принтера отнимает куда меньше сил и времени — вы просто берете картридж, относите его в сервис, после чего его заправляют новой краской и можно пользоваться заново. Добавляем сюда все те же преимущества, что и у предыдущих моделей, получая идеальное устройство как для дома, так и для офиса. Если вам нужно печатать много документов в сутки, плюс есть необходимость делать это быстро, то обязательно стоит обратить своё внимание и на данный продукт. Он стоит вполне адекватных денег, при этом обладая достойной скоростью печати и качеством работы в течение длительного времени.

Epson L120

Ещё одно классное решение для домашнего использования или работы в небольшом офисном помещении. Дело в том, что у принтера Epson L120 отсеки для краски расположены сборку и их можно спокойно заправлять без дискомфорта и прочих проблем. Вам достаточно взять банку, залить краску в отсек, после чего продолжить печать документов. Это намного интереснее и легче, чем носить картриджи в сервис или заниматься их заправкой самостоятельно. Отдельно хотелось бы сказать, что отсеки довольно большие и часто заправлять устройство вам не придется, что тоже довольно большой плюс на самом деле.
Кроме того, стоит отметить, что принтер печатает как в черно-белом варианте, так и в цветном. Это позволяет вам делать фотографии в домашних условиях и потом отправлять их в свой альбом. Достаточно лишь выбрать хорошую бумагу, правильно ее выставить, а потом запустить печать. Также стоит отметить, что это струйный принтер, то есть он печатает жидкой краской, а не специальной смесью, как в лазерном принтере. В данном решении есть как преимущества, так и недостатки, но если вы печатаете дома и не в очень больших объемах, то недостатков почти нет.

HP LaserJet Pro M15w

Пожалуй, лучшим решением для домашнего использования можно смело назвать принтер HP LaserJet Pro M15w, который просто отлично справляется с поставленной задачей и легко печатает те объёмы документов, которые вам необходимы. На текущий момент это самое продвинутое устройство в своем классе, которое обеспечивает достаточно высокую производительность за счет лазерной печати. Такого рода устройство легче заправлять в сервисном центре или покупать новые картриджи. Учитывая, что в домашних условиях вы печатаете не так уж много документов, это отличное решение. Да и в реалиях небольшого офиса этого принтера тоже достаточно.
Производитель заявляет о восемнадцати страницах черно-белой печати в минуту, то есть можно за час напечатать целую книгу. Обычно в домашних условиях пользователи в таких объемах не печатают даже близко, так что скорости печати вам явно хватит с головой. Более того, это довольно стильный принтер, который отлично вписывается в любой интерьер и позволяет не переживать о том, что слишком уж стильное решение не вписывается в ваш дизайн комнаты. Всё же в HP знают, как нужно делать принтеры, чтобы они во всем выглядели привлекательно и работали довольно долго.

HP LaserJet Pro MFP M28w

Последней моделью в нашей статье выступит принтер HP LaserJet Pro MFP M28w, который создан для тех, кто печатает очень много дома, или хочет получить полноценный принтер офисного уровня для домашнего использования. Здесь есть сканер, при том достаточно большого размера, что позволяет вам сканировать необходимые документы или фотографии. Есть копировальный механизм, позволяющий быстро делать копии текстовых документов — очень удобно, если нужно именно копировать и сразу печатать.
В плане печати обычного формата тоже проблем нет — это очень современное устройство, которое легко справляется со всеми поставленными задачами. Вы можете быстро и в больших объемах печатать документы, можете использовать фирменное программное обеспечение и прочие бонусы. Да, это более дорогая модель, но она и предназначена исключительно для того, чтобы удовлетворить большие запросы на печать черно-белых документов.

Комментарии и отзывы HP LaserJet Pro M15w
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