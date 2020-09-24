Лучший принтер. Canon PIXMA MG2540S

Canon PIXMA MG2540S

В условиях пандемии и карантина многие пользователи стали весьма активно пользоваться принтерами в условиях дома. Мы решили рассказать о лучших моделях, которые в этом плане действительно помогут и принесут исключительно удовольствие в процессе печати. Но, конечно, стоит отметить, что мы рассматривали исключительно решения для дома и офиса — корпоративные принтеры за баснословные деньги в нашем случае не используются.

Xerox Phaser 3020BI

Наиболее доступным и качественным решением на текущий момент выступает принтер Canon PIXMA MG2540S, который пользуется повышенной популярностью среди пользователей. Главное преимущество данного решения в том, что пользователь за разумные деньги получает возможность печатать документы, а большего нам и не нужно. Такого рода принтеры обычно приобретаются для домашнего использования, когда нет необходимости в быстрой печати — скорость у Canon PIXMA MG2540S довольно стандартная, но если в офисе это стало бы проблемой, то в домашних условиях, когда объёмы печати не такие больше, это вполне нормально.Например, в характеристиках продукта указано, что принтер может печатать 8 изображений в минуту на черно-белом полотне. То есть, если вы печатаете текст, то будет получаться даже больше. Более того, стоит отметить, что здесь имеется и цветная печать — пользователь может даже фотографии печатать в домашних условиях. Да, качество изображения будет не идеальным, но в случае, когда это крайне необходимо, у вас будет возможность выбора. Работает устройство при помощи сменных картриджей, одного хватает на 180 листов. Отличный продукт для дома, который мы точно можем всем рекомендовать.

HP LaserJet Pro MFP M28w

Следующей интересной моделью идет уже принтер Xerox Phaser 3020BI, который обладает чуть большим спектром возможностей, но и цена у него чуть выше. Главная особенность этого принтера в том, что он печатает при помощи лазера, так что скорость чуть выше — двадцать страниц в минуту. Этого предостаточно уже не только для домашнего использования, но и для работы в небольшом офисе, например. Печатает принтер, правда, только в черно-белом формате, так что от фотографий придется отказаться. С другой стороны, нужно понимать, что чаще всего цветные фотографии на таких принтерах выглядят довольно некачественно. Именно по этой причине производитель решил сделать свой продукт исключительно для документов.Также стоит отметить, что производитель весьма активно использует передовые технологии в своих принтерах, так что модель Xerox Phaser 3020BI обзавелась поддержкой Wi-Fi. Этого предостаточно, чтобы пользователь наслаждался процессом работы без использования проводного подключения. Хотя, конечно, оно тоже имеется и пользователь без труда сможет работать с гаджетом в привычном формате. Сам производитель тоже рекомендует данную модель как для домашнего использования, так и для небольших офисов, с чем мы полностью согласны. С такой скоростью печати в офисе точно не будет проблем.

Brother DCP-T510W InkBenefit Plus

Далее у нас идет довольно распространенная модель принтера, которая отлично справляется со всеми поставленными задачами за вполне разумные деньги. Это действительно важно, так как пользователь получает возможность работать с устройством как в домашних условиях, так и в реалиях офиса, когда документооборот куда выше, а значит, нужно печатать куда больше различных документов. Собственно, это тоже лазерный принтер, у него скорость печати составляет 18 листов в минуту, чего предостаточно для того, чтобы выполнять поставленные задачи. Конечно, это далеко не самый скоростной принтер, но он при этом и стоит разумных денег, что делает вариант более привлекательным для публики.Конечно, стоит отметить, что производитель делает ставку еще и на то, что данный принтер оборудован сканером — это весьма удобно на тот случай, когда у вас нет электронной версии документа, но при этом есть желание распечатать его несколько раз или просто иметь эту электронную версию на будущее. Вам достаточно разместить документ в специальном отделении устройства, просканировать и получать качественный документ, который потом можно отправлять по интернету, печатать и так далее. Вариантов реализации на самом деле очень много, и все они делают устройства весьма разумным приобретением за свои деньги.

Epson L3100

Теперь пришло время поговорить о более серьезном оборудовании, которое предоставляет пользователю чуть больше возможностей. Конечно, стоит сразу сказать, что модель Brother DCP-T510W InkBenefit Plus стоит дороже, при этом пользователи, которые просто хотят дома распечатать немного документов или презентаций, в такой технике особо не нуждаются. Это более продвинутый вариант на тот случай, если вы дома или в офисе нуждаетесь в большем количестве напечатанных документов. Тогда стоит обратить свое внимание на данную модель, которая за вполне разумные деньги предоставляет пользователю весьма приличный спектр возможностей.Например, стоит отметить, что здесь реализована весьма интересная система подачи чернил, которая предоставляет возможность прямого контроля за уровнем краски в принтере — на лицевой панели все весьма информативно продемонстрировано. Также принтер печатает в цветном формате, но это струйный принтер, так что ожидать каких-то запредельных скоростей не стоит. Просто производитель решил сделать упор на качестве, предоставив возможность любому приобрести производительное решение с поддержкой Wi-Fi для домашнего использования или продуктивной работы в офисе. При больших объемах печати это действительно будет идеальное решение, хотя цена чуть выше, чем у предыдущих моделей.

Завершать статью будет довольно интересный принтер, который можно легко назвать самым продвинутым решением из всего, что есть в свободном доступе. Речь, естественно, не идёт о моделях, которые стоят баснословных денег и создаются скорее для корпоративного сектора. Это все же принтер, который можно спокойно использовать в домашних или офисных условиях, он отлично справляется с печатью документов, не боится большого потока работы и так далее. Просто устанавливаете устройство на стол, подключаете и можно спокойно работать ровно до того момента, когда краска заканчивается. После этого заправляете устройство и вновь можете работать в привычном для себя режиме — никаких проблем в этом нет.Весомым преимуществом продукта можно назвать весьма качественную цветную печать — конечно, это не профессиональное устройство и тягаться с лидерами рынка продукт не может, но если вы решите в домашних условиях сделать пару снимков для личного альбома, то без труда сможете это сделать. Отдельно хотелось бы похвалить устройство за достаточно привлекательный и лаконичный дизайн без ничего лишнего, при этом имеется специальный интерфейс, удобное расположение кнопок и так далее.