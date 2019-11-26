Лучший телевизор 2019 года. Xiaomi Mi TV 4A 32 T2

BQ 3202B

BBK 43LEX-8161/UTS2C

Начать нашу статью про доступные телевизоры хотелось бы с модели BQ 3202B, которая отправилась в продажу вот только недавно. Компания решила сделать упор на доступности устройства и конечный результат очень даже порадовал. Телевизор с диагональю 31,5 дюйма стоит всего 6300 рублей — это очень дешево по современным меркам, даже если вы посмотрите на китайские компании с малоизвестными названиями. А у BQ все же есть довольно высокое качество и узнаваемый бренд, что тоже играет важную роль при выборе устройства. Кроме того, при такой низкой стоимости у новинки вполне приличный набор достойных характеристик.Например, разрешение составляет 1366 на 768 точек. Естественно, это просто HD-разрешение без каких-либо изысков и уникальных моментов, но качество картинки при такой диагонали вполне достойное, чтобы вы могли смотреть фильмы или сериалы с максимальным уровнем комфорта. Особенно это заметно, если смотреть телевизор расстояния в два метра — тогда плотность пикселей не позволяет разглядеть точки на экране. За свои деньги это действительно лучшее устройство на рынке, ведь ничего подобного за шесть тысяч рублей вы купить не сможете даже приблизительно.

Xiaomi Mi TV 4A 32 T2

Многие не знают, что за компания BBK и почему мы ее советуем тоже не совсем понятно. Однако на самом деле это популярнейшая компания, которая занимает громадную долю рынка вот уже много лет. Да и в плане качества у компании тоже проблем нет, ведь на рынке просто тьма продуктов от BBK, которые получают награды и премии за качество сборки. Нам очень понравился телевизор BBK 43LEX-8161/UTS2C, который при своем достаточно длинном названии выглядит очень круто и современно, плюс у него есть громадный бонус в виде цены. За свои деньги это очень крутой продукт.Дело в том, что телевизор может похвастаться диагональю в 43 дюйма, что для современного рынка очень хорошо — с расстояния в два-три метра смотреть фильмы вам будет комфортно. Далее, разрешение у телевизора составляет 3840 на 2560 точек, то есть полноценное 4К. При стоимости в 18 тысяч рублей это очень крутой гаджет, который просто не оставляет шансов конкурентам. За восемнадцать тысяч вы получаете большую диагональ с отличным качеством изображения, плюс продвинутую операционную систему и прочие бонусы. Что может быть лучше? Тем более у конкурентов ничего подобного за столь низкую цену нет, даже приблизительно.

Hisense H43B7300

Компания Xiaomi всегда заходит на рынок, который она еще не покорила, с довольно простой формулой успеха — нужно выпустить продукт с хорошими характеристиками с ценой, которая почти в три раза ниже, чем у конкурентов. Собственно, именно так и произошло с новой линейкой телевизоров, среди которых явно стоит отметить Xiaomi Mi TV 4A 32 T2. Это модель с диагональю дисплея 31,5 дюйма, который стоит всего одиннадцать тысяч рублей при довольно интересном дизайне и вполне достойных характеристиках. Например, здесь при диагонали в 31,5 дюйма разрешение тоже 1366 на 768 точек, то есть от модели BQ этот телевизор отличается крайне слабо.При этом производитель делает упор на операционную систему, которая действительно круто выглядит и позволяет удобно пользоваться всеми функциями умного телевизора. Можно устанавливать приложения, запускать контент прямо из интернета, получать удовольствие от запуска игр и так далее. Это полноценная мультимедийная платформа, которая при достаточно низкой стоимости позволяет наслаждаться высоким качеством контента. Да и сборка у Xiaomi довольно качественная, что тоже не может не радовать. Все же телевизор мы покупаем не на год и не на два, а на гораздо более длительный период.

LG 43UM7090

Тем не менее, не все пользователи стремятся покупать именно доступный телевизор, кто-то хочет доступную модель, но уже с 4К-разрешением и прочими бонусами. Однако стоит понимать, что 4К-телевизор стоит довольно дорого и если вы посмотрите в сторону потенциальных лидеров рынка, то заметите, что цена ААА-продукции достигает трех-четырех тысяч долларов, что довольно дорого даже по меркам современного рынка. В этом плане Hisense H43B7300 более привлекательный вариант, ведь при стоимости в 22 тысячи рублей телевизор выдает высокое разрешение, хорошее качество картинки и все те преимущества, о которых вы мечтали.Диагональ дисплея телевизора составляет 43 дюйма, что довольно много — вы можете поставить устройство в гостиной и смотреть фильмы вместе с друзьями, это довольно увлекательно и приятно. Разрешение при этом составляет 3840 на 2160 точек, то есть плотность пикселей запредельная и вы с легкостью сможете рассмотреть все мельчайшие детали в фильме. Добавляем сюда качественную матрицу, которая реалистично передает цвета, плюс различные бонусы вроде умной операционной системы. Получается действительно крутое устройство, которое не может не радовать даже тех, кто пользоваться более дорогими моделями. А ведь у этого телевизора цена всего 22 тысячи рублей.

Xiaomi Mi TV 4S 58

Правда, среди крупных производителей, которые популярны по всему миру, тоже есть доступные варианты, которые при высоком качестве сборки и картинки могут похвастаться достаточно высокой производительностью и низкой стоимостью. Например, стоит обязательно обратить свое внимание на телевизор LG 43UM7090, который только в 2019 году вышел в продажу и выглядит достаточно круто, чтобы его можно было рекомендовать всем и каждому. У телевизора тоже 4К-разрешение, отличное качество картинки, диагональ 43 дюйма и поддержка операционной системы webOS. Установить приложения или даже игры не составит труда.Также производитель позаботился о высоком качестве звука — можно смотреть фильмы даже без подключения дополнительной акустики или системы домашнего кинотеатра. У телевизора имеется два встроенных динамика по 5 Вт, которых хватает для просмотра фильмов в довольно большом помещении. Конечно, это далеко не идеальное качество звука и любые колонки будут звучать гораздо лучше, но зато вам не нужно доплачивать за акустику, что тоже довольно приятно. Кроме того, не будем забывать, что дизайн у данного телевизора тоже достаточно стильный и привлекательный — можно хоть на стол поставить, хоть на стену повесить.

Теперь пришло время ударить из тяжелой артиллерии — телевизор Xiaomi Mi TV 4S 58 при диагонали 57,5 дюйма порадует потенциального покупателя шикарной IPS-матрицей, 4К-разрешением, отличным качеством изображения, поддержкой умной операционной системы и массой дополнительных бонусов и преимуществ. При этом у телевизора относительно низкая цена — конкуренты с этой же диагональю дисплея стоят гораздо дороже, примерно в два раза. Если вы не хотите переплачивать только за бренд, то какой смысл это делать?Тем более, что компания Xiaomi уже давно доказала, что умеет делать качественные продукты с отличными за свои деньги характеристиками. Достаточно посмотреть на Xiaomi Mi TV 4S 58 и вы поймете, что модель ничем не уступает потенциальным конкурентам в плане цветопередачи или яркости, а стоит вполне адекватных денег.