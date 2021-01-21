Лучший телевизор. Samsung UE50TU7090U

Novex NWX-43F149MSG 43" (2020)

Выбирать современные телевизоры очень приятно и интересно — пользователь может без труда запутаться в обилии моделей, характеристик и возможностей, так как вариантов и правда море. Но мы решили вам в этом плане немного помочь, чтобы пользователь четко понимал, что именно ему нужно выбирать, на что обращать своё внимание и какие модели действительно заслуживают внимания. Вероятно, эта статья должна помочь вам в выборе подходящего телевизора мечты.

Leff 55U620S 55" (2020) на платформе Яндекс.ТВ

Начать хотелось бы с достаточно простого на первый взгляд телевизора, который, тем не менее, дает пользователю абсолютно всё, что ему необходимо. Например, телевизор может похвастаться диагональю в 43 дюйма, которой предостаточно для комфортного просмотра фильмов и сериалов. При этом разрешение составляет 1920 на 1080 точек, так что плотность картинки будет достаточно высокой для комфортного просмотра любого контента. Это, пожалуй, основное преимущество, на которое стоит обратить своё внимание — пользователь получает действительно крутую картинку за адекватные деньги.Да, для многих пользователей это действительно важный момент, так как каждый при покупке телевизора рассматривает доступные варианты. Если у вас, конечно, имеется неограниченный бюджет, то можно смело брать и более дорогостоящие варианты, которые имеются на рынке, включая флагманские варианты, но в последнее время они продаются всё хуже. Дело в том, что данный телевизор за свои деньги предоставит именно то качество изображения, которое вам необходимо для повседневного просмотра. Смысла платить в пять раз больше ради небольшого прироста качества на самом деле нет, особенно если нет дополнительных каких-то бонусов.

Panasonic TX-55HXR700 55" (2020)

Также хотелось бы обратить ваше внимание на телевизор Leff 55U620S, главной особенностью которого является собственная операционная система от компании Яндекс. То есть, производитель берет OEM-модели, устанавливает туда свою систему, делающую телевизор умным, и вы можете этим устройством пользоваться с полным комфортом. Преимущество данного решения в том, что пользователь получает качественный продукт и может смотреть контент в удобной ему форме. Здесь все меню приятные и переведены на русский, есть множество привычных для россиян приложений. Благодаря этому пользователь получает в первую очередь удобный для себя софт и интерфейс, что, на самом деле, крайне важно.Более того, производитель понимает, что ему нужно делать качественный продукт помимо операционной системы, так как только на этом покупателя не привлечь. И именно ради этого здесь используется матрица с диагональю 55 дюймов и разрешением 4К. При том полноценным 4К, а не условным. Качество изображения в данном случае крайне высокое, пользователь получает море наслаждения и может смотреть фильмы или слушать музыку в привычных ему приложениях. Так что среди потенциальных претендентов на лучший телевизор эта модель точно занимает важную позицию, особенно при такой низкой стоимости по меркам рынка.

Xiaomi Mi TV 4A 43 T2 43" (2020)

Конечно, если речь зашла о достаточно продвинутых устройствах, то стоит упомянуть и телевизор Panasonic TX-55HXR700, который не только выглядит привлекательно, но и обладает одной из наиболее качественных матриц на рынке. Это большое преимущество в том плане, что производитель за те же деньги, что и конкуренты, дает матрицу немного более высокого качества. В этом плане данная модель действительно очень хорошо себя зарекомендовала, так что покупают телевизор очень активно и мы тоже можем его с полной уверенностью советовать. Кроме того, конечно же, это умный телевизор, который обладает целым рядом различных особенностей.Помимо продвинутой операционной системы, которая предоставляет доступ к различным приложениям и софту, пользователь также получает очень мощные встроенные динамики — 20 Вт позволяют слушать музыку или смотреть фильмы даже в том случае, если вы не планируете покупать дополнительные колонки к этому гаджету. Также имеется стильный дизайн и удобная конструкция подставки, благодаря чему разместить телевизор можно будет буквально на любой подставке или на стене, чего уж там. Шикарный вариант за свои деньги, хотя, конечно, он заметно дороже предыдущих моделей.

Samsung UE50TU7090U 50" (2020)

Компания XIaomi, что неудивительно, на месте не стоит — производитель с каждым годом выпускает все более и более продвинутые варианты своих устройств, так что пользователь может за разумные деньги получить телевизор на много лет. В данном случае мы рекомендуем присмотреться к модели Xiaomi Mi TV 4A 43 T2, которая стоит своих денег на сто процентов, при этом пользователю не нужно переживать ни о качестве картинки, ни о проблемах с софтом. Дело в том, что китайский гигант уже давно закупает дисплеи у крупных компаний, да и софт у Xiaomi весьма неплохой. Во всяком случае он точно не уступает основным конкурентам.Более того, что тоже немаловажно, при диагонали в 43 дюйма данный телевизор предоставляет пользователю достаточно высокое разрешение — 3840 на 2160 точек. Этого предостаточно, чтобы вы могли с удовольствием заниматься просмотром фильмов в высоком разрешении при очень высоком качестве изображения и плотности картинки. Да, в данном случае стоит и контент подбирать соответствующий, так как только фильмы в 4К позволят раскрыть возможности данного телевизора. Но это уже другой вопрос, главное, что Xiaomi Mi TV 4A 43 T2 отлично справляется с поставленной задачей и стоит смешных денег — конкуренты от известных брендов стоят куда дороже.

Завершать нашу подборку лучших телевизоров на рынке будет модель Samsung UE50TU7090U, которая пусть и стоит дороже предыдущих вариантов, но предоставляет пользователю возможность наслаждаться пожалуй лучшей картинкой из всех, которые доступны не во флагманском дивизионе. Производитель действительно вложил массу средств в то, чтобы представить качественную матрицу с лучшими цветами, предельно высокой контрастностью, поддержкой HDR и прочих технологий, которые делают просмотр контента максимально увлекательным. Если поставить доступный телевизор рядом с этой моделью и включить один и тот же фильм, то вы сразу заметите кардинальную разницу в качестве картинки.Также телевизор может похвастаться довольно качественным звучанием, продвинутой операционной системой, которая обладает массой уникальных фишек и особенностей. Отдельно хотелось бы модель похвалить за наличие крайне достойного набора различных портов — пользователь без труда сможет разобраться со всей своей периферией, подключить игровые приставки или домашний кинотеатр. Да, стоит модель немного дороже, чем предыдущие варианты, но это с лихвой окупается качеством картинки и прочими мелочами.