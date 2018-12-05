Лучший телевизор для PS4. LG 43UK6450

Digma DM-LED50U403BS2S

При покупке игровой консоли PS4 (PS4 Slim или PS4 Pro) многие встают перед выбором подходящего телевизора или монитора. Говорить о мониторах мы сегодня не будем, так как тема очень обширная и там есть что обсудить отдельно, а вот про телевизоры можно тему раскрыть. Стоит сразу отметить, что для PS4 Slim обязательно стоит брать FullHD телевизор, так как на 4К картинка будет слишком мыльной и приставка не вытянет такую нагрузку. Но, рекомендовать к покупке телевизор с 1920x1080 точек в конце 2018 года мы тоже не можем, так как это уже устаревшее разрешение. Стоит брать телевизор с 4К и HDR, так как эти технологии уже активно используются.Помимо этого, при выборе телевизора нужно обращать внимание на целую тучу характеристик и деталей, которые важны для конечного результата. Мы решили, что расписывать все отдельно будет слишком неудобно, так что в данной статье мы просто представим топ пять телевизоров для PS4, которые мы можем порекомендовать, а вы уже самы выберете подходящий себе по бюджету продукт. И, конечно же, свой выбор мы будем комментировать — почему это важно, а это не очень. Присаживайтесь поудобней, сейчас будет много интересной информации.

LG 43UK6450

Первым телевизором в нашей подборке станет продукт от компании Digma, который получил очень длинное и очень странное название. У данной модели диагональ дисплея составляет 50 дюймов и этого предостаточно, чтобы с двух-трех метров играть в игры и получать от этого процесса массу положительных эмоций. Играть на большем расстоянии тоже можно, а вот садиться ближе уже не советую — у вас просто устанут глаза. Разрешение при этом составляет 4К (3840 на 2160 точек), соотношение сторон 16:9, частота обновления 60 Гц. То есть, это идеальный набор характеристик для того, чтобы играть на консоли — все игры оптимизированы под этот формат экрана и работает на 30-60 FPS.Далее, яркость у телевизора составляет 330 кд/м2. Для игры в помещении с открытыми окнами при дневном свете достаточно 250 кд/м2, если же играть со шторами или жалюзи, то вам хватит половины яркости этого телевизора. Контраст при этом составляет 5000:1, и это не динамический контраст. Угол обзора при этом достигает 178 градусов, а время отклика 9 мс. Для телевизора, который вы хотите использовать для игр, этот продукт действительно идеален. Да и за свою цену в 24999 он легко уделывает своих конкурентов. Это вообще самый доступный продукт из тех, что мы можем посоветовать геймеру.

Philips 50PUT6023

У данной модели от LG название выговорить уже гораздо проще, плюс вы из названия можете понять, что здесь диагональ составляет 43 дюйма. Точнее, 42,5 дюйма. Хватит ли этого для игр? Вполне. Если вы играете не с пяти-десяти метров, то на 43 дюймах картинка выглядит очень четкой и детализированной, можно спокойно рассмотреть мелких врагов вдалеке или прочитать текст диалогов. Разрешение при этом составляет 3840 на 2160 точек, так что плотность пикселей даже выше и картинка должна быть более четкой.Помимо этого, это самая доступная модель в нашей подборке, которая обзавелась HDR. В некоторых играх эта технология поддерживается и позволяет получить более привлекательную картинку. Однако, в некоторых играх технология просто не работает, в других работает неправильно и дает пересветы. Это зависит от разработчиков игр. Лучше эту технологию иметь, естественно. Отметим еще и четыре порта HDMI — можно подключить все свои приставки, компьютеры и док-станции к этому телевизору. Отличная модель на тот случай, если вы хотите HDR и А-бренд, но не планируете отдавать за него громадные деньги.

Sony KD-43XE7005

Одна из самых новых моделей, которая только-только в 2018 году вышла в продажу. Устройство интересно именно тем, что при его разработке производитель использовал все самые современные технологии и это позволяет наслаждаться высоким качеством картинки. Диагональ дисплея составляет 50 дюймов, разрешение достигает 3840 на 2160 точек. Матрица построена по технологии IPS с широкими углами обзора, что особенно приятно — не будет выцветания картинки по вертикали. Соотношение сторон, естественно, тоже 16:9. Классические характеристики для хорошего игрового телевизора.Стоит отметить, что компания Philips является одним из ведущих производителей телевизоров в мире. У этого бренда отличное качество сборки и шикарное качество изображения, что позволит вам не просто играть, а воевать с виртуальными оппонентами с радостью и счастьем. Собственно, это прямой конкурент предыдущей модели от LG, ведь по цене они примерно равны, только здесь диагональ заметно больше и есть небольшие преимущества в плане операционной системы. Но, здесь уже вы решаете, ведь каждому нужно что-то свое. Кто-то не поместит 50 дюймов у себя в комнате, к примеру.

Samsung UE58NU7100U

Компания Sony тоже уже давно стала невероятно популярной благодаря своим телевизорам. Странно, что японцы еще не стали рекламировать свои же телевизоры как идеальное решение для своей же игровой приставки. У данной модели имеется технология HDR, которая действительно работает и делает картинку более привлекательной и насыщенной. Вы можете играть в любые игры и получать шикарную графику даже в самых темных сценах, где на других телевизорах картинка выглядит темным месивом из пикселей. Уже за это телевизор стоит похвалить и порекомендовать.Помимо этого, диагональ дисплея у данного телевизора, как вы уже догадались, составляет 43 дюйма. Матрица построена по технологии IPS с широкими углами обзора и отличной яркостью, разрешение составляет 3840 на 2160 точек. Отметим наличие массы режимов, среди которых имеется и игровой. Это позволяет отключить все «улучшайзеры» и получить максимально быстрый отклик, что в шутерах будет крайне приятно. Конечно, за добротную HDR нужно отдать немного больше денег и если вы играете только в спортивные симуляторы или гонки, то вам это может и не нужно. Но, за 38950 рублей вы эту технологию получите.

Самым привлекательным телевизором для геймеров, которые хотят получить удовольствие от PS4, является Samsung UE58NU7100U. Конечно, мы не берем в расчет модели, которые стоят от 100 тысяч рублей и выше — там есть несколько крутых продуктов, но это заоблачные цены и рекомендовать их мы не можем. Данная же модель при диагонали в 58 дюймов стоит всего 52 тысячи рублей, что при ее характеристика кажется более чем оправданным. Разрешением здесь честное 4К, имеется продвинутая технология HDR, которая реально работает и делает картинку краше и интереснее.Разработчики также предоставляют нам операционную систему Tizen и продвинутый набор режимов, которые можно настроить для игровых задач. Для просмотра фильмов используют один тип, для игр — совершенно другой. Стоит лишь в магазине попробовать их переключить и вы сразу увидите разницу. Матрица здесь с довольно большими углами обзора и повышенной яркостью, если играть в затемненном помещении, то можно выше 30% яркость не поднимать. В целом, это отличное решение с HDR, которое позволяет играть и получать идеальную картинку. Все, что идет дороже, уже предназначено для гиков или очень богатых пользователей.