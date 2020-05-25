Лучший телевизор для PS4. Samsung UE32N5300AU

Prestigio 43 Mate 43" (2019)

Совсем скоро компания Sony официально анонсирует свою новую игровую приставку, но пока что PS4 пользуется популярностью и геймеры продолжают покупать устройство с завидным постоянством. Однако многие не понимают, какой именно телевизор нужно купить для данной приставки, чтобы играть с максимальным комфортом, наслаждаясь происходящим на дисплее. Мы решили изучить эту тему, чтобы рассказать геймерам со всего мира о том, как правильно выбирать телевизор и что в нем должно быть. Более того, мы выбрали пять лучших моделей, которые вам точно подойдут и понравятся.

Samsung UE32N5300AU 31.5" (2018)

В последнее время компания Prestigio довольно активно выпускает доступные телевизоры, которые действительно пользуются повышенным спросом у потенциальных покупателей. Дело в том, что далеко не всем из нас подойдет телевизор за сорок или шестьдесят тысяч рублей, так как это действительно очень дорогое удовольствие. Кроме того, стоит понимать, что для игровой приставки от компании Sony не обязательно покупать дорогущий телевизор, так как она не может выдать нативное разрешение 4К, а значит, нет смысла переплачивать деньги за возможности, которые консоль не будет использовать.У данного телевизора диагональ дисплея составляет 43 дюйма при разрешении 1920 на 1080 точек, картинка при этом достаточно плотная и яркая, широкие углы обзора позволяют играть с комфортом вместе с друзьями. Да, здесь есть умные функции, есть возможность подключать довольно продвинутую аудио-систему, но для нас важнее то, что пользователь за разумные деньги получает действительно оптимальный вариант на каждый день. Качественное изображение за такие деньги — большая редкость, так что если есть необходимость купить доступный телевизор, то стоит обратить своё внимание именно на эту модель, она за свои деньги просто шикарно справляется с поставленными задачами.

Haier LE43K6500SA 43" (2019)

Конечно, многие пользователи почему-то думают, что компания Samsung достаточно активно выпускает дорогие телевизоры, но на самом деле это не так. Да, у производителя есть масса флагманских решений, которые обходятся в космические суммы, но есть и довольно доступные варианты, которые справляются с поставленными задачами за разумные деньги. Например, модель Samsung UE32N5300AU можно смело отнести к действительно классным устройствам, ведь производитель вложил сюда все необходимые для пользователя технологии. Кроме того, данная модель телевизора вышла в 2018 году, так что к этому моменту она еще и порядком подешевела, хотя качество картинки, конечно же, не упало совершенно.Стоит отметить, что данный телевизор обладает чуть меньшей диагональю, чем предыдущая модель, но на 31,5 дюймах разрешение Full HD смотрится просто отлично, а плотность пикселей даже возросла. Более того, стоит отметить, что производитель вкладывает массу усилий в разработку фирменного софта, что тоже важно при просмотре контента из интернета. Хотя, конечно, если вы ставите перед собой задачу просто играть в консоль и наслаждаться этим процессом, то обязательно присмотритесь к Samsung UE32N5300AU, ведь за свои деньги телевизор даст вам максимальное удовольствие в виртуальных мирах.

LG 32LM6350 32" (2019)

Есть геймеры, которым обязательно нужна большая диагональ, чтобы сражаться в виртуальных мирах с максимальным комфортом и наслаждением. Конечно, это не самое разумное решение, ведь телевизор при диагонали 65 дюймов, к примеру, с разрешением Full HD не принесет особого удовольствия во время сражений или путешествий. Другое дело — 43 дюйма у модели Haier LE43K6500SA. При такой диагонали пользователь получает достаточно плотную картинку, которая шикарно передает атмосферу виртуального мира. Можно с удовольствием сражаться, изучать миры и планеты, драться с друзьями в файтингах.Конечно, в сорока трех дюймах нет ничего удивительного или невероятного, так как такие телевизоры есть на рынке уже много лет. С другой стороны, можно смело заявить, что для игровой приставки данная диагональ является просто идеальным решением, ведь пользователь получает в свое распоряжение большую диагональ при высокой плотности пикселей и приличной цветопередаче. В этом плане Haier LE43K6500SA действительно можно назвать одним из лучших решений на рынке, так как за эти деньги получить нечто более достойное будет тяжело. Особенно если вы хотите приобрести устройство от известного бренда, а не от китайской малоизвестной компании.

Sony KDL-40RE353 40" (2017)

Естественно, если речь идет о хороших телевизорах, то не сказать о модели компании LG просто нельзя, ведь этот производитель может похвастаться лучшим качеством картинки и матрицы на рынке. Ведь не зря же компания LG делает матрицы для массы производителей на рынке, включая Apple. На текущий момент лучшим телевизором для игровой приставки мы считаем модель LG 32LM6350, которая при диагонали в 32 дюйма обладает достаточно высоким качеством изображения и предоставляет пользователю всё необходимое — хорошие углы обзора, достаточно привлекательная цветопередача и высокая яркость. Большего нам и не нужно.Стоит отметить, что при диагонали в 32 дюйма монитор может похвастаться достаточно высоким разрешением в 1920 на 1080 точек, которое позволяет с наслаждением сражаться в виртуальных мирах. Да, это не 4К, но не будем забывать, что консоль не умеет выдавать полноценное 4К-разрешение, так что и брать телевизор для него не стоит. Помимо этого, телевизор вполне отлично справляется с воспроизведением фильмов или сериалов, которые пользователи могут смотреть в промежутках между прохождением культовых видеоигр. Этот телевизор явно стоит потраченных на него денег, так что присмотритесь.

Конечно, компания Sony тоже достаточно долго находится на рынке телевизоров, выпуская в продажу всё больше и больше интересных устройств с хорошими характеристиками и массой различных бонусов. Однако они стоят дорого и рекомендовать к приобретению такие модели мы не можем, так как они далеко не всем по карману. Другое дело — модели трехлетней давности, которые все еще предоставляют шикарное качество изображения, но стоят при этом вполне разумных денег. Именно о таком продукте мы сегодня и поговорим, ведь многие фанаты Sony хотят себе консоль и телевизор от одного бренда. Такая возможность у вас, конечно же, имеется.В плане характеристик «на бумаге» данный монитор довольно слабо отличается от своих конкурентов, о которых я рассказал ранее. Да, здесь диагональ дисплея составляет 40 дюймов, разрешение достигает 1920 на 1080 точек, углы обзора хорошие и яркость тоже на уровне. Однако главное преимущество данной модели в том, что она выдает просто феноменальное качество изображения. Картинка очень сочная, контрастная, отлично прорисовываются все мелкие детали в темноте или на особенно ярких сценах, плюс нет проблем с реалистичной цветопередачей. Это очень крутой телевизор, который в плане качества картинки всех своих конкурентов легко уделает. Правда, стоит он тоже немного дороже.