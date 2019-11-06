MAINGEAR представила новый игровой ноутбук VECTOR

Компания MAINGEAR выпустила MAINGEAR VECTOR, изящный и мощный 15-дюймовый игровой ноутбук, обеспечивающий высокопроизводительную функциональность.

Комбинируя энергосберегающее гибридное алюминиевое и поликарбонатное шасси с 6-ядерным мобильным процессором Intel 9th ​​Gen Core i7-9750H и новым NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, MAINGEAR VECTOR обладает значительной мощностью в незаметном компактном корпусе черного цвета толщиной 78 дюймов и весит всего 4,16 фунта.

Имеет высококачественную потоковую передачу игр с помощью программного обеспечения Open Broadcaster (OBS). VECTOR оснащен твердотельным накопителем NVMe M.2 и 16 ГБ памяти DDR4. Яркий дисплей с антибликовым покрытием 1080p 144 Гц 15,6-дюймовый дисплей и игровая клавиатура RGB с подсветкой.