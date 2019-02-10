MAX1 смартфон с микролазерным проектором

Аппарат поставляется с пультом дистанционного управления, который позволяет управлять проекцией и переключаться на любимые шоу. Также в комплект входят штатив из углеродистой стали с автоспуском и мини-сабвуфер, поддерживающий панорамное звучание.MAX1 оснащён 6,01-дюймовым Full HD + экраном, восьмиядерным процессором MediaTek Helio P23, 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Сзади расположились две камеры на 16 Мп, спереди — на 16 и 0,3 Мп.Полностью автоматическая технология фокусировки настраивается всего за секунду. В двух метрах от стены можно проецировать 70-дюймовое изображение, а 200-дюймовое получить на расстоянии трёх метров. Blackview MAX1 поддерживает функцию трапецеидальной коррекции, а значит даже если вы разместите его на наклонной поверхности, изображение будет геометрически правильным.О стоимости смартфона пока неизвестно.