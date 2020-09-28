MIJIA Braun Electric Shaver стоит 29 долларов

В последнее время китайские компании весьма активно выпускают свои новые приборы для быта, так как эта ниша занята либо вовсе малоизвестными компаниями, либо мастодонтами рынка с невероятно высокими ценниками. Именно по этой причине MIJIA Braun Electric Shaver была запущена в формате сбора средств на платформе компании Xiaomi — пользователи смогут вложить свои деньги в компактную электробритву, чтобы потом совершенно спокойно получать от нее необходимые функции. При этом стоимость данного устройства составляет всего 29 долларов, чего вполне достаточно, чтобы вы даже не думали о замене продукта в ближайшем будущем. За эти деньги ничего лучше найти не выйдет, особенно если речь идет о доступном и качественном продукте.