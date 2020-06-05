MSI Immerse GH30 V2 как универсальное устройство

В последнее время многие производители компьютерного железа делают серьезный упор на универсальности, особенно это касается производителей игровой периферии. Дело в том, что пользователи весьма охотно покупают гарнитуру или клавиатуру в том случае, если она подходит не только для смартфона, но и для компьютера или консоли. Ведь у многих дома несколько игровых платформ, которые требуют подключения гарнитуры. И новинка MSI Immerse GH30 V2 в этом плане просто шикарная, ведь она работает без проводов и при этом предоставляет пользователю возможность с комфортом играть как на смартфоне, так и на компьютере или консоли. Это крайне удобно и вам не нужно будет тратить деньги на несколько игровых устройств, так что стоит обратить свое внимание.