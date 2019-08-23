MSI Modern 14 стоит всего 750 долларов

Мы привыкли к тому, что современные ноутбуки достаточно дорого стоят и за эти деньги дают нам довольно мало функций. Ноутбук MSI Modern 14, который только-только показали, предоставляет вам полный набор возможностей благодаря процессору Intel Core десятого поколения, который легко справляется с поставленными задачами. При этом новинка стоит всего 750 долларов, что крайне доступно по современным меркам, корпус выглядит очень привлекательно, да и весит устройство крайне мало. Вопрос только в цене для отечественного рынка, ведь мы все с вами понимаем, что цена для Европы и для России всегда отличается, при том конкретно. Если гаджет будет доступным, то его и правда стоит отметить в уме на будущее. Отличный продукт за 750 долларов.