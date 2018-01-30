MSI OPTIX MPG27CQ 27-дюймовый WQHD криволинейный игровой монитор

MSI добавила новый 27-дюймовый WQHD изогнутый игровой монитор под названием OPTIX MPG27CQ. Панель совместима с Adaptive Sync и оснащена 27-дюймовым дисплеем с подсветкой VA (1800R Curvature), который поддерживает собственное разрешение 2560 x 1440 пикселей при частоте обновления 144 Гц.Панель рассчитана на коэффициент контрастности 3000: 1 и максимальную яркость 400 кд / м2, время отклика 1 мс и углы обзора 178/178 градусов. Используя технологию Flicker-Free и функцию Blue Light Reduction, чтобы предотвратить напряжение и усталость глаз, OPTIX MPG27CQ имеет 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 2x USB 3.1 Gen 1 Type-A (левая сторона) и 1x USB 3.1 Gen 1 Type- B (задняя сторона для ПК для монитора).