MSI Optix MAG342CQRV изогнутый монитор с разрешением 1440p

MSI представила игровой монитор с диагональю 34 дюйма. Optix MAG342CQRV предлагает широкую Ultrawide панель с разрешением 3440 х 1440 пикселей. Время отклика изогнутого монитора составляет 1 мс, а частота обновления экрана 100 Гц.

Новинка позволяет работать в двух приложения одновременно благодаря соотношению сторон 21: 9. Optix MAG342CQRV оснащен панелью VA с широкими углами обзора.

MSI Optix MAG342CQRV поддерживает технологию Adaptive Sync и Night Vision. Встроенное программное обеспечение Gaming OSD App 2.0 предлагает широкий набор настроек для монитора. На задней панели есть фирменная подсветка с возможностью синхронизации с Mystic Light. Подставка позволяет регулировать монитор по высоте, углу наклона, а также поворачивать в стороны.

MSI не раскрывает стоимость монитора.