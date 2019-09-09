MSI Optix MPG341CQRV в стильном корпусе

Официально представлен новый игровой монитор MSI Optix MPG341CQRV, который выглядит достаточно привлекательно, обладает приличной диагональю дисплея в 34 дюйма и вполне способен совладать с любыми вашими запросами. Здесь есть и высокое разрешение, и привлекательный дизайн, и масса мелких преимуществ. Вопрос только в том, стоит ли платить деньги за изогнутую матрицу, весь этот дизайн и подсветку, ведь смотреть вы будете именно на экран, а не на его заднюю панель. А ведь в итоге вы платите не только за картинку на экране, но и за все эти дополнительные бонусы, которые на самом деле нужны лишь некоторым пользователям. К сожалению, цену продукта пока что не называют и говорить о ней мы не можем. Но, как только назовут, все расскажем.