MSI Optix PAG343CQR создан для геймеров

Появилась новая информация про монитор MSI Optix PAG343CQR, о котором буквально недавно на просторах интернета было много интересных новостей. Оказалось, что монитор действительно оборудован дисплеем соотношением сторон 21:9, что делает его просто идеальным вариантом и для прохождения игр, и для активных просмотров фильмов или сериалов. Конечно, это в первую очередь игровое решение, которое создавали для тех, кто хочет играть в современные игры и получать от этого удовольствие. Однако если вы при этом еще и любите фильмы посмотреть, то тоже не будете разочарованы. Пока что вот только стоимость монитора никто не называет, так как никто точно не знает, когда он будет отправлен в продажу на отечественном рынке. Ждем данную информацию.