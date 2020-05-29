MSI Optix PAG343CQR создан для геймеров

Появилась новая информация про монитор MSI Optix PAG343CQR, о котором буквально недавно на просторах интернета было много интересных новостей. Оказалось, что монитор действительно оборудован дисплеем соотношением сторон 21:9, что делает его просто идеальным вариантом и для прохождения игр, и для активных просмотров фильмов или сериалов. Конечно, это в первую очередь игровое решение, которое создавали для тех, кто хочет играть в современные игры и получать от этого удовольствие. Однако если вы при этом еще и любите фильмы посмотреть, то тоже не будете разочарованы. Пока что вот только стоимость монитора никто не называет, так как никто точно не знает, когда он будет отправлен в продажу на отечественном рынке. Ждем данную информацию.

Комментарии и отзывы MSI Optix PAG343CQR
Обзоры:
Обзор ASUS ROG Strix XG27UQ. Игровой IPS-монитор с частотой 144ГцОбзор ASUS ROG Strix XG27UQ. Игровой IPS-монитор с частотой 144Гц
Предварительный обзор AOC Agon AG353UCG. Слишком дорогоПредварительный обзор AOC Agon AG353UCG. Слишком дорого
Лучшие бюджетные мониторы 2020 года. Samsung C24F390FHIЛучшие бюджетные мониторы 2020 года. Samsung C24F390FHI
Новости:
AOC анонсировала линейку мониторов P2

AOC расширяет ассортимент мониторов предназначенных для офисов и бизнес-центров. Мониторы линейки P2 имею...
Представлен игровой монитор Acer Predator XB273 GX

Acer представляет новый монитор из игровой линейки Predator XB3, Predator XB273 GX. 27-дюймовая модель ...
Представлен игровой 4K-телевизор HiSense E75F

Компания HiSense представила геймерский телевизор HiSense E75F, который уже доступен для предварительного...
Обзор Candy CDIN 1D632PB-07. Встраиваемая посудомоечная машина с Wi-FiОбзор Candy CDIN 1D632PB-07. Встраиваемая посудомоечная машина с Wi-Fi
Обзор Eaton 5PX1500i Rt2u. ИБП для серверов и систем храненияОбзор Eaton 5PX1500i Rt2u. ИБП для серверов и систем хранения
Лучшая материнская плата на чипсете LGA1200. ASUS PRIME Z490M-PLUSЛучшая материнская плата на чипсете LGA1200. ASUS PRIME Z490M-PLUS
Обзор Honor 30 Pro+. Антикризисный флагман в необычном исполненииОбзор Honor 30 Pro+. Антикризисный флагман в необычном исполнении
Сравнение OnePlus 8 Pro 12/256GB и OnePlus 7 Pro 12/256GB. Обзор камеры и оснащенияСравнение OnePlus 8 Pro 12/256GB и OnePlus 7 Pro 12/256GB. Обзор камеры и оснащения
Discord представила новую функцию фильтр...
Discord представила новую функцию фильтрПриложения для голосового общения Discord представила новую функцию фильтрации фонового шума Krisp.ai. Фу...
Опубликован новый тизер смартфона Meizu ...
Опубликован новый тизер смартфона Meizu Компания Meizu опубликовала очередной тизер, посвященный флагманскому смартфону Meizu 17. На новом изобра...
HP обновила настольные компьютеры линейк...
HP обновила настольные компьютеры линейкHP обновила настольные компьютеры линейки Omen. Пользователю доступны две конфигурации. В состав комплект...
LG готовит чехол для Velvet...
LG готовит чехол для VelvetКакое-то время назад компания LG официально представила ролик о своем новом смартфоне Velvet, который пол...
Opera Mini получает большое обновление...
Opera Mini получает большое обновлениеOpera запускает редизайн и новые функции для своего браузера Mini.Теперь пользователи получат доступ к но...
Официально представлен Realme X50 Pro Pl...
Официально представлен Realme X50 Pro PlRealme в ходе онлайн-презентации представила смартфон с флагманскими характеристиками Realme X50 Pro Pla...
Nitro Concepts представил игровой стол N...
Nitro Concepts представил игровой стол NНовый бренд который производит игровую мебель Nitro Concepts расширил линейку игровых столов. Nitro Conce...
Оборудование для дворовых площадок...
Оборудование для дворовых площадокВ нашем мире люди стали больше заниматься спортом, вести активный образ жизни. Парковые зоны оборудуются ...
Смартфон Honor Play 4 Pro получит двойну...
Смартфон Honor Play 4 Pro получит двойнуСетевые инсайдеры поделились изображениями и характеристиками смартфона Honor Play 4 Pro, который еще не ...
ADATA представила высокоскоростные модул...
ADATA представила высокоскоростные модулADATA объявила о выпуске новой памяти XPG SPECTRIX D50 DDR4 RGB. Модули памяти поддерживают частоты до 48...
Greenliant анонсировала серию накопителе...
Greenliant анонсировала серию накопителеGreenliant ArmourDrive 87 PX и 88 PX - твердотельные накопители для промышленной области, так как могут в...
Ubisoft начала судится с Apple и Google...
Ubisoft начала судится с Apple и GoogleРазработчик игр Ubisoft подала в суд на компании Apple и Google за игру, которая представлена в игровых м...
Обзор THERMALTAKE S300 TG Snow (CA-1P5-00M6WN-00). Корпус из стали и стеклаОбзор THERMALTAKE S300 TG Snow (CA-1P5-00M6WN-00). Корпус из стали и стекла
Обзор AOC GK500 Black USB. Механическая клавиатура под игры и работуОбзор AOC GK500 Black USB. Механическая клавиатура под игры и работу
Обзор Defender G18. Недорогая 2.1 акустика с Bluetooth 5.0Обзор Defender G18. Недорогая 2.1 акустика с Bluetooth 5.0
Обзор Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC (NE6208TS20LC-150A). Флагманская видеокарта для 4КОбзор Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC (NE6208TS20LC-150A). Флагманская видеокарта для 4К
Обзор GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA. Материнская плата для разгона Intel Core i9-9900KОбзор GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA. Материнская плата для разгона Intel Core i9-9900K
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor