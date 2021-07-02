MSI анонсировала два изогнутых монитора ARTYMIS 323CQR и ARTYMIS 273CQR

MSI анонсировала два игровых монитора ARTYMIS 323CQR и ARTYMIS 273CQR с кривизной 1000R. Новинки отличаются стильным дизайном.

ARTYMIS 323CQR - 32-дюймовая, а 273CQR - 27-дюймовая модель. Оба монитора предлагают расширенные игровые настройки для превосходного игрового процесса. Частота обновления составляет 165 Гц, время отклика 1 мс. Разрешение VA-панели WQHD.

MSI ARTYMIS 323CQR и ARTYMIS 273CQR имеют встроенный переключатель KVM для управления устройствами. Эргономичная подставка предлагает регулировку наклона, высоты. Более подробные характеристики мониторов объявят позднее.

Мониторы поступят в продажу в июле этого года.

Комментарии и отзывы MSI ARTYMIS 323CQR и ARTYMIS 273CQR
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