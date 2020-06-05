MSI анонсировала материнскую плату с водоблоком MPG Z490 Carbon EK X

MPG Z490 Carbon EK X выглядит очень привлекательно и украсит игровую систему. Водоблок имеет встроенную RGB подсветку. В целом характеристики платы остались прежними, за исключением добавления водоблока.
Основание водоблока изготовлено из никелированной электролитической меди, а верх - из качественного литого акрилового стекла, частично покрытого рисунком из углеродного волокна.
Материнская плата MPG Z490 Carbon EK X доступна для заказа через интернет-магазин EK. Стоимость модели составляет 399 долларов.