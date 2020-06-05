MSI анонсировала материнскую плату с водоблоком MPG Z490 Carbon EK X

MSI в сотрудничестве с EK выпустили материнскую плату с водоблоком для процессора и зоны VRM.

MPG Z490 Carbon EK X выглядит очень привлекательно и украсит игровую систему. Водоблок имеет встроенную RGB подсветку. В целом характеристики платы остались прежними, за исключением добавления водоблока.

Основание водоблока изготовлено из никелированной электролитической меди, а верх - из качественного литого акрилового стекла, частично покрытого рисунком из углеродного волокна.

Материнская плата MPG Z490 Carbon EK X доступна для заказа через интернет-магазин EK. Стоимость модели составляет 399 долларов.
Комментарии и отзывы MSI MPG Z490 Carbon EK X
Обзоры:
Обзор ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI). Лучшая материнская плата для Intel Gen.10 до 20000Обзор ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI). Лучшая материнская плата для Intel Gen.10 до 20000
Лучшие материнские платы для Intel Core i9 9900K. ASUS ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI)Лучшие материнские платы для Intel Core i9 9900K. ASUS ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI)
Обзор GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI. Материнская плата с Wi-Fi 6 и PCI 4.0Обзор GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI. Материнская плата с Wi-Fi 6 и PCI 4.0
Новости:
MSI представила материнскую плату Z490-A Pro начального уровня

Общий дизайн MSI Z490-A Pro был обновлен, черные радиаторы, встроенные RGB-светодиоды. Плата начинает спи...
MSI анонсировала материнскую плату с водоблоком MPG Z490 Carbon EK X

MSI в сотрудничестве с EK выпустили материнскую плату с водоблоком для процессора и зоны VRM. ...
Плата Zeal-All ZA-SK1050 оснащается «встроенной» картой GeForce GTX 1050 Ti

В сети появилась информация о необычной китайской материнской плате Zeal-All ZA-SK1050, которая оснащает...
Обзор Elari NanoPods 2. TWS-наушники за адекватные деньгамОбзор Elari NanoPods 2. TWS-наушники за адекватные деньгам
Обзор Intel Core i5-10600K. Народный процессор. Сравнения с AMD Ryzen 5 3600Обзор Intel Core i5-10600K. Народный процессор. Сравнения с AMD Ryzen 5 3600
Обзор ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI). Лучшая материнская плата для Intel Gen.10 до 20000Обзор ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI). Лучшая материнская плата для Intel Gen.10 до 20000
Обзор Fractal Design Define 7 Compact Black TG Dark Tint (FD-C-DEF7C-02). Тест корпусаОбзор Fractal Design Define 7 Compact Black TG Dark Tint (FD-C-DEF7C-02). Тест корпуса
Обзор Corsair CV550 550W (CP-9020210-EU). Недорогой блок питания с 80 Plus BronseОбзор Corsair CV550 550W (CP-9020210-EU). Недорогой блок питания с 80 Plus Bronse
Лучший чехол для Huawei Honor 8X Max...
Лучший чехол для Huawei Honor 8X MaxВ погоне за новыми преимуществами смартфонов многие компании стали делать свои гаджеты еще более громоздк...
Malwarebytes разработала собственный VPN...
Malwarebytes разработала собственный VPNРазработчик вредоносных программ Malwarebytes разработала собственный VPN. Компания предлагает лучшее в с...
Nokia 3.1 Plus получает Android 10...
Nokia 3.1 Plus получает Android 10Больше хороших новостей для поклонников Nokia, поскольку HMD Global продолжает выполнять свои обещания. ...
Смартфон Meizu 17 оснастят старой операт...
Смартфон Meizu 17 оснастят старой оператВ базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились сведения о смартфоне Meizu 17, который еще не был...
Realme 6 с процессором MediaTek Helio G9...
Realme 6 с процессором MediaTek Helio G9Вслед за Redme 6 Pro, компания Realme представила и упрощенную версию смартфона с названием Realme 6. ...
Redmi K30 Pro Zoom Edition официально пр...
Redmi K30 Pro Zoom Edition официально прВ последнее время производители смартфонов из Китая весьма активно делают свои новые устройства, привлека...
Смартфон Xiaomi Mi 10 оценен в 70 тысяч ...
Смартфон Xiaomi Mi 10 оценен в 70 тысяч Компания Xiaomi представила в России флагманский смартфон Xiaomi Mi 10, который получил довольно высокий ...
ASUS TUF Gaming Z490-PLUS (Wi-Fi) выгляд...
ASUS TUF Gaming Z490-PLUS (Wi-Fi) выглядПроизводителям материнских плат достаточно тяжело привлечь внимание со стороны аудитории, так как пользов...
Новый планшет HONOR Pad V6 с чипсетом Ki...
Новый планшет HONOR Pad V6 с чипсетом KiHonor выпустила планшет ViewPad 6 с поддержкой 5G, 10,4-дюймовым дисплеем и батареей емкостью 7250 мАч. П...
Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 SUPER GA...
Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 SUPER GA...
32 дюймовый изогнутый монитор ASUS TUF G...
32 дюймовый изогнутый монитор ASUS TUF GASUS TUF Gaming VG328H1B имеет 32 дюймовую VA панель с разрешением 1920 × 1080 пикселей. Время отклика со...
Компания PlatinumGames готовит финальный...
Компания PlatinumGames готовит финальныйРазработчик PlatinumGames готовит финальный анонс четырех игр которые вошли в инициативу Platinum4. Будут...
Умный аквариум 800литров: Rubetek RE-3310, лампочки Rubetek RL-3103, датчики Rubetek RS-3220...Умный аквариум 800литров: Rubetek RE-3310, лампочки Rubetek RL-3103, датчики Rubetek RS-3220...
Обзор Defender ExtraLife Fast 10000D. Недорогой PowerBank с QC 3.0 и Power DeliveryОбзор Defender ExtraLife Fast 10000D. Недорогой PowerBank с QC 3.0 и Power Delivery
Обзор SVEN E-705BT. TWS-наушники с сенсорным управлениемОбзор SVEN E-705BT. TWS-наушники с сенсорным управлением
Обзор Baseus CAHUB-DG0G. Хаб для Apple MacBook Pro 16 с 17 портамиОбзор Baseus CAHUB-DG0G. Хаб для Apple MacBook Pro 16 с 17 портами
Обзор AOC 24P1. Недорогой 24-дюймовый IPS-мониторОбзор AOC 24P1. Недорогой 24-дюймовый IPS-монитор
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor