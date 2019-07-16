MSI анонсировала вогнутый монитор Optix MPG27CQ2 игрового класса

Компания MSI представила вогнутый монитор игрового класса Optix MPG27CQ2 с 27-дюймовым экраном. Монитор обладает контрастностью 3000:1, временем отклика в 1 мс и частотой обновления 144 Гц, а также получил фирменную многоцветную подсветку Mystic Light. Благодаря безрамочному дизайну новинка хорошо подходит для применения в составе многодисплейных конфигураций. Разрешение устройства составляет 2560 на 1440 пикселей. Угол обзора по горизонтали достигает 178 градусов. В мониторе есть технология Adaptive Sync помогает повысить плавность игрового процесса.