MSI анонсирует новый ноутбук GF63...

MSI подняла показала новый ноутбук на Computex 2018,MSI GF63.Вместе с ранее анонсированным GS65, MSI установила новый стандарт мобильности с жанром «Thin Bezel Gaming».

GF63: для воспроизведения требовательных игр

Совершенно новый GF63 дебютирует на Computex. Он имеет 15,6-дюймовый ультратонкий корпус и небольшой рамкой с весом менее 2 кг. Продолжая игровую ДНК MSI и большую производительность, GF63 поддерживает процессоры 8-го поколения Intel Core i7 и NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, в то время как он может проработать до 7 часов в режиме автономной работы. Благодаря оптимизации, принесенной новым MSI Dragon Center 2.0, GF63 повышает уровень игрового опыта.