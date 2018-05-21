MSI выпускает обновления BIOS для материнских плат MSI AM4

MSI выпустила обновленную версию BIOS для поддержки настольных процессоров AMD 2nd Generation Ryzen, которая также включает обновления для системы безопасности.Чтобы обеспечить бесперебойную работу любой системы на материнских платах MSI AM4, AMD® и MSI круглосуточно работают над подготовкой обновленного микрокода процессора и выпуском новых обновлений BIOS относительно смягчения варианта Google Project Zero (GPZ) и (Spectre) для пользователей Microsoft Windows. Эта версия BIOS включает в себя AMD AGESA 1.0.0.2a для полной поддержки настольных процессоров AMD Ryz 2 поколения.