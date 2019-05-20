MSI готовит преемника игрового ноутбука GT75 Titan

2019-05-20, Автор - Anna; Продукт - MSI GT76; [118]
MSI по праву славится своими игровыми ноутбуками, и похоже, бренд готовится к выпуску нового высококлассного ноутбука. В сети появились снимки ноутбука MSI, который похож на GT75 Titan, но более изящного.

На крышке корпуса изображен знакомый логотип MSI-дракон, а сам ноутбук украшен достаточным количеством цветного освещения, чтобы любая игровая сессия выглядела как вечеринка. Еще одна маленькая деталь - использование углеродного волокна для задних вентиляционных ребер, хотя на данный момент никто не знает наверняка, являются ли они ребрами из искусственного углеродного волокна или реальными. С правой стороны есть кардридер, пара портов USB 3.0, порт USB Type-C, порт DisplayPort и порт HDMI.

Аппаратные спецификации пока остаются загадкой, но, учитывая тенденцию MSI с высокопроизводительными ноутбуками, вполне вероятно, что машину оснастят процессором Intel Core-i9 9-го поколения, NVIDIA GeForce RTX 2080 и безумным количеством памяти DDR4. Скорее всего новинка будет называться MSI GT76 и будет представлена в конце этого месяца.

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