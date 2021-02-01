MSI официально объявила материнские платы 500-ой серии. Были представлены серии MSI MEG, MSI MPG, MSI PRO и MSI MAG. Все платы поддерживают интерфейс PCIe 4.0, высокоскоростной доступ к сети благодаря порту Intel 2.5G LAN и Wi-Fi 6E. Компания намерена выпустить представленные модели в ближайшее время.

Серия MSI MEG представлена платой MEG Z590 GODLIKE, MEG Z590 ACE и MEG Z590I UNIFY. Платы предназначены для энтузиастов и достижения максимальной производительности. В моделях реализована технология Thunderbolt 4 и Audio Boost 5 HD - эти функции являются эксклюзивными для данной серии.

Серия MSI MPG включает следующие модели: MPG Z590 GAMING CARBON WIFI, MPG Z590 CARBON EK X, MPG Z590 GAMING FORCE, MPG Z590 GAMING EDGE WIFI, MPG Z590 GAMING PLUS. Эти платы разработаны для удовлетворения потребностей геймеров.

Серия MSI MAG разработана для для начинающих геймеров и для средне-бюджетных игровых систем. В серию вошли: MAG Z590 TOMAHAWK WIFI, MAG Z590 TORPEDO, MAG B560 TOMAHAWK WIFI, MAG B560 TORPEDO и MAG B560M BAZOOKA.

Также компания представила серию MSI PRO. Z590 PRO WIFI, Z590-A PRO, B560M PRO, B560M PRO-E, H510M PRO, H510M-A PRO и H510I PRO WIFI оптимизированы для работы, нетребовательных игр и мультимедиа контента.