MSI показала новую периферию

На выставке Computex 2019 многие крупные компании показывают свои уникальные решения, чтобы удивить прессу и порадовать потенциальных покупателей. Обычно такие продукты с данной выставке через какое-то время попадают в магазины и если вы присмотрели себе что-то из новинок, то стоит просто подождать. К примеру, компания MSI показала массу интересных решений, которые смотрятся стильно, позволяют вам играть в любимые игры с большим удовольствием и получать наслаждение от сражений в виртуальных мирах. Компания показала игровые клавиатуры, мышки и прочие готовые решения, которые выглядят предельно круто и явно стоят вашего внимания. Осталось только дождаться официального релиза и узнать цену на периферию компании.