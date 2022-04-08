MSI представила белые игровые комплектующие

Компания представила белые игровые комплектующие для энтузиастов и любителей белоснежных игровых систем. Игровой корпус MPG GUNGNIR 110R WHITE, система жидкостного охлаждения MAG CORELIQUID 240R V2 WHITE и блок питания MPG A750GF WHITE.

MPG GUNGNIR 110R WHITE имеет переднюю стеклянную панель и боковое окно из закаленного стекла. Светодиодная полоса RGB на передней панели с поддержкой MSI Mystic Light.

СЖО MSI MAG CORELIQUID 240R V2 WHITE оснащена потрясающей подсветкой ARGB. Трехфазный двигатель в основе насоса создает минимальные вибрации, а конструкция насоса с радиатором снижает уровень шума и увеличивает ожидаемый срок службы насоса. Он также обеспечивает встроенную поддержку LGA 1700.

Блок питания MPG A750GF WHITE представлен в новом дизайне, но с такой же стабильной работой. MPG A750GF обеспечивает мощность 750 Вт и имеет сертификат 80 PLUS Gold, способный поддерживать новейшие графические карты и процессоры. Его модульная конструкция и плоские кабели обеспечивают удобство для пользователей при установке.

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