MSI представила игровые ноутбуки с экранами 300 Гц

Компания MSI представила на выставке CES 2020 игровые ноутбуки с экранами 300 Гц, а именно GS66 Stealth и GE66 Raider.

Ноутбук MSI GS66 Stealth получил строгий дизайн, а новый GE66 Raider лучше вписывается в геймерскую линейку ноутбуков и имеют наличие подсветки вокруг корпуса.

Обе модели получили дисплей на 15.6 дюймов с частотой обновления 300 Гц. Новинки также должны получить процессоры Intel Core i9 H 10-го поколения и графику Nvidia RTX. Максимальный объем оперативной памяти составит до 32 ГБ и 2 ТБ ПЗУ. В остальном компания MSI не раскрыла внутренние характеристики новинок. Компания также не назвала цену и старт продаж ноутбуков.