MSI представила монитор MPG 322URX

Соответственно, монитор MSI MPG 322URX способен демонстрировать картинку при разрешении 8K при 120 Гц с использованием компрессии или 8K при 60 Гц без сжатия с 10-битным цветом в режиме HDR. И так как сам монитор имеет разрешение 4K, он может выдавать частоту до 240 Гц, чего хватит даже самым заядлым геймерам на планете. Конечно, цветопередача в данном случае тоже достаточно приличная, качество сборки высокое, модель представляет собой флагманское решение топового уровня. Конечно, такие характеристики гарантируют и достаточно высокую стоимость, так что назвать новинку доступной для широкого круга пользователей достаточно тяжело. С другой стороны, далеко не всем нужен монитор с такой высокой частотой обновления матрицы и таким высоким разрешением. Это нишевый и дорогой продукт.