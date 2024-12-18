MSI представила монитор MPG 322URX

Сегодня компания MSI официально представила свой новый игровой монитор MPG 322URX QD-OLED, который предлагает пропускную способность до 80 Гбит/сек благодаря интерфейсу DisplayPort 2.1, поддерживая частоту обновления в 240 Гц при разрешении 4K. Кроме того, данная модель может похвастаться поддержкой технологии Ultra High Bit Rate 20 — благодаря ей открывается доступ к более высоким разрешениям и частотам обновления, чем это было возможно с предыдущими стандартами. Кроме того, с интерфейсом DisplayPort 2.1 мониторы способны достигать разрешения в 8K при 120 Гц, что недоступно для DisplayPort 1.1, ограниченного пропускной способностью в 8,1 Гбит/сек на одном канале.

Соответственно, монитор MSI MPG 322URX способен демонстрировать картинку при разрешении 8K при 120 Гц с использованием компрессии или 8K при 60 Гц без сжатия с 10-битным цветом в режиме HDR. И так как сам монитор имеет разрешение 4K, он может выдавать частоту до 240 Гц, чего хватит даже самым заядлым геймерам на планете. Конечно, цветопередача в данном случае тоже достаточно приличная, качество сборки высокое, модель представляет собой флагманское решение топового уровня. Конечно, такие характеристики гарантируют и достаточно высокую стоимость, так что назвать новинку доступной для широкого круга пользователей достаточно тяжело. С другой стороны, далеко не всем нужен монитор с такой высокой частотой обновления матрицы и таким высоким разрешением. Это нишевый и дорогой продукт.