MSI представила монитор Oculux NXG251R размером 24,5 дюйма по диагонали

Компания MSI представила монитор Oculux NXG251R с 24,5-дюймовым экраном и частотой обновления в 240 Гц. Новинка оснащена разрешением 1920 на 1080 пикселей. Контрастность составляет 1000:1, а время отклика — 1 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают до 170 градусов и 160 градусов. В мониторе также реализована технология NVIDIA G-Sync, отвечающая за плавность игрового процесса. Подставка дает возможность регулировать высоту, углы наклона и поворота дисплея. Предусмотрены цифровые интерфейсы DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4. О стоимости новинки пока не сообщается.