MSI представила монитор Oculux NXG253R для киберспорта

MSI представила монитор Oculux NXG253R для киберспортивных дисциплин. MSI Oculux NXG253R поддерживает новейшую технологию NVIDIA G-SYNC. Монитор с диагональю 24,5 дюйма оснащается Rapid IPS панелью. Новинка обеспечивает время отклика 1 мс с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Частота обновления экрана составляет 360 Гц - идеальные характеристики для игровых дисциплин. MSI Oculux NXG253R использует 10 битную панель.

Также монитор MSI Oculux NXG253R поддерживает новейшую технологию NVIDIA Reflex, которая позволяет анализировать задержку в играх. Ожидается, что монитор выйдет в ноября по цене 799 долларов.
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