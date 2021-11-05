MSI представила новые игровые мониторы

С новым процессором Intel 12-го поколения и выпуском Windows 11 компания MSI предвидит, что все больше и больше пользователей будут заботиться о цвете и качестве изображения, поскольку персональный ПК и ноутбук обеспечивают более высокую производительность с процессорами следующего поколения. Люди начинают больше заботиться о цветовых характеристиках из-за длительного времени, проведенного за мониторами.

QD Premium Color - серия MSI QD хорошо известна многим геймерам, она получила множество наград, но MSI не собирается останавливаться на достигнутом. MSI объявляет о последнем обновлении серии QD - нового стандарта игровых мониторов. QD Premium Color не только оснастила монитор пленкой с квантовыми точками, но и произвела оптимизацию программного обеспечения, которая помогает улучшить калибровку цвета. Эти дизайны созданы для того, чтобы геймеры могли иметь лучшие игровые цвета. Первой партией мониторов с поддержкой цвета премиум-класса QD являются MPG Artymis 273CQRX-QD и MPG Artymis 273CQR-QD. И новый светодиодный индикатор MEG 341 Mini.

MSI объявила о сотрудничестве со всемирно известным производителем панелей. На этот раз MSI представила первый в мире 34-дюймовый монитор с технологией мини-светодиодов от AUO AmLED. Этот монитор также имел изгиб 800R и разрешение до 1000 нит, что соответствовало производительности HDR 1000. Конечно, этот монитор также указан в QD Premium Color, высшем цветовом стандарте игровых мониторов, который предложит вам лучший игровой опыт.

Помимо текущего сегмента изогнутых игровых мониторов и игровых мониторов для киберспорта, MSI объявила, что предоставит любителям консолей линейку игровых мониторов для консолей, поскольку последнее консольное устройство поддерживает высокую частоту обновления и разрешение 4K. Все больше консольных геймеров ищут лучший монитор для своей новой консоли. MSI уже сделала консольный режим с небольшим масштабированием для пользователей, которые могут захватывать сигнал 4K на монитор 2K. Теперь MSI представляет собой монстра, созданного специально для консольных геймеров. Их уникальная функция KVM 3.0 является хорошим примером, который позволяет консольным геймерам использовать контроллер для доступа к экранному меню монитора и настройкам клавиш Marco. Игроки смогут легко переключить вход сигнала или настроить монитор без дополнительного пульта дистанционного управления или остановить игру. Если вы являетесь консольным игроком, монитор 4K 144 Гц, MSI Optix MPG321UR-QD - отличный выбор на данный момент. Optix MPG321UR-QD обеспечивает быстрое время отклика и поддерживает 144 Гц при разрешении 4K с помощью новейшего интерфейса HDMI 2.1. Этот монитор также является первым монитором MSI с уникальными функциями KVM 3.0.