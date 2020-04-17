MSI представила новый геймерский монитор Optix MAG301CR

MSI Optix MAG301CR - изогнутый WFHD-монитор для геймеров с 30-дюймовым сверхшироким дисплеем и разрешением 2560 x 1080. Изогнутая панель VA обеспечивает коэффициент статической контрастности 3000: 1 и покрывает 127% цветового пространства sRGB и 98% цветового пространства DCI-P3. Монитор поддерживает HDR, что означает лучшую точность цветопередачи и контрастности, а также поддержку AMD FreeSync, что обеспечивает частоту обновления до 200 Гц. Минимальное время отклика GTG 1 мс.

MSI Optix MAG301CR имеет полностью эргономичную подставку с поворотом на 90 ° , наклоном от -5 ° до 20 °, регулировкой высоты до 130 мм. Варианты подключения этой модели включают в себя порт USB Type-B 3.2 Gen 1, два порта USB Type-A 3.2 Gen 1, вход DisplayPort 1.2a, два порта HDMI 2.0b, разъем для наушников и альтернативный порт USB Type-C DP.

MSI Optix MAG301CR поставляется с приложением Gaming OSD, которое позволяет управлять монитором с помощью программного обеспечения. Также приложение Gaming OSD позволяет использовать горячие клавиши в игре для настройки параметров дисплея. Кроме того, Night Vision является частью программного обеспечения для конфигурирования мониторов MSI, которое интеллектуально вычисляет и усиливает детализацию в темных областях экрана, избегая чрезмерного осветления экрана и переэкспонирования областей.