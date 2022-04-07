MSI представила свои новейшие продукты линейки White Gaming

Хорошо зарекомендовавший себя корпус игрового ПК MPG GUNGNIR 110R WHITE теперь доступен в белом цвете. Он оснащен культовой передней стеклянной панелью и боковым окном из закаленного стекла, через которые открывается ослепительный вид на внутреннее освещение, подчеркивающее качество деталей в остальной части системы. Корпус оснащен портами USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20 Гбит/с) для высокоскоростной передачи данных и кнопка переключения со светодиодной подсветкой, которая поможет вам быстро управлять световыми эффектами.
MAG CORELIQUID 240R V2 WHITE оснащен потрясающей подсветкой ARGB и вращающейся головкой. Трехфазный двигатель в основе насоса создает минимальные вибрации, а конструкция насоса с радиатором снижает уровень шума и увеличивает ожидаемый срок службы насоса. Он также обеспечивает поддержку LGA 1700.
Игровой блок питания MPG A750GF WHITE имеет новый внешний вид, но обеспечивает такую же стабильную работу. MPG A750GF обеспечивает мощность 750 Вт и имеет сертификат 80 PLUS Gold, способный поддерживать новейшие графические карты и процессоры. Его полностью модульная конструкция и плоские кабели обеспечивают удобство для пользователей при установке.
Материнская плата MPG Z690 FORCE WIFI имеет 2 слота PCIe 5.0 x16 и 5 встроенных слотов M.2, включая 4 M.2 Gen4 x4. Кроме того, MPG Z690 FORCE WIFI имеет прямые 18 фаз VRM с 75 A SPS. MSI MAG B660M MORTAR WIFI поддерживает PCIe 4.0, что обеспечивает пропускную способность 64 ГБ/с. Оснащен 12 DrMOS с системой питания Duet Rail и 6-слойной печатной платой с 2 унциями меди, чтобы гарантировать стабильный ток, подаваемый на процессоры.