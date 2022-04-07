MSI представила свои новейшие продукты линейки White Gaming

Сегодня MSI представила свои новейшие продукты линейки White Gaming. MPG GUNGNIR 110R WHITE, MAG CORELIQUID 240R V2 WHITE и MPG A750GF WHITE подверглись полной переработке дизайна. Помимо того, что эти продукты совместимы друг с другом механически, теперь они также более эстетичны.

Хорошо зарекомендовавший себя корпус игрового ПК MPG GUNGNIR 110R WHITE теперь доступен в белом цвете. Он оснащен культовой передней стеклянной панелью и боковым окном из закаленного стекла, через которые открывается ослепительный вид на внутреннее освещение, подчеркивающее качество деталей в остальной части системы. Корпус оснащен портами USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20 Гбит/с) для высокоскоростной передачи данных и кнопка переключения со светодиодной подсветкой, которая поможет вам быстро управлять световыми эффектами.

MAG CORELIQUID 240R V2 WHITE оснащен потрясающей подсветкой ARGB и вращающейся головкой. Трехфазный двигатель в основе насоса создает минимальные вибрации, а конструкция насоса с радиатором снижает уровень шума и увеличивает ожидаемый срок службы насоса. Он также обеспечивает поддержку LGA 1700.

Игровой блок питания MPG A750GF WHITE имеет новый внешний вид, но обеспечивает такую ​​же стабильную работу. MPG A750GF обеспечивает мощность 750 Вт и имеет сертификат 80 PLUS Gold, способный поддерживать новейшие графические карты и процессоры. Его полностью модульная конструкция и плоские кабели обеспечивают удобство для пользователей при установке.

Материнская плата MPG Z690 FORCE WIFI имеет 2 слота PCIe 5.0 x16 и 5 встроенных слотов M.2, включая 4 M.2 Gen4 x4. Кроме того, MPG Z690 FORCE WIFI имеет прямые 18 фаз VRM с 75 A SPS. MSI MAG B660M MORTAR WIFI поддерживает PCIe 4.0, что обеспечивает пропускную способность 64 ГБ/с. Оснащен 12 DrMOS с системой питания Duet Rail и 6-слойной печатной платой с 2 ​​унциями меди, чтобы гарантировать стабильный ток, подаваемый на процессоры.
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