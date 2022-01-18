MSI представила три новых корпуса для ПК

MSI недавно анонсировала три новых корпусов для ПК, в том числе ограниченную серию Neon Genesis Evangelion под брендом MPG GUNGIR 110R, MEG TREBLE ITX и MEG PROSPECT 700RL. Корпус MSI MPG GUNGIR 110R EVA e-PROJECT представляет собой нестандартную версию GUNGIR 110R с расцветкой и тематикой, вдохновленной аниме-сериалом «Меха» 1995 года.

Корпус MSI MEG TREBLE Series ITX отличается уникальной шестиугольной конструкцией с тремя отсеками для 330-мм видеокарты, 280-мм радиатора жидкостного охлаждения и материнской платы ITX + блока питания SFX-L. Корпус может располагаться вертикально или горизонтально и имеет три съемные панели для легкого доступа к камерам.

MSI MEG PROSPECT 700RL представляет собой стандартный корпус Mid-Tower со встроенной распределительной панелью EKWB, упрощающей индивидуальную настройку водяного охлаждения. Корпус может вместить до трех 360-мм радиаторов сверху, спереди и сбоку, а также поставляется с четырьмя предварительно установленными 140-мм вентиляторами ARGB спереди и сзади.

Боковая и задняя панели имеют безвинтовую конструкцию для легкого доступа и обслуживания, а передняя панель ввода-вывода включает USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, HD-аудио и светодиодную кнопку управления. MSI не раскрыла никакой информации о ценах или доступности этих корпусов.