MSI представляет новейшие материнские платы Z690…

В серию MPG внесены необычные обновления для новой платформы. MPG Z690 CARBON WIFI и MPG Z690 FORCE WIFI имеют 2 слота PCIe 5.0 x16 и 5 встроенных слотов M.2, включая 4 M.2 Gen4 x4. Более того, оба имеют 18 прямых фаз VRM с 75 А SPS, а MPG Z690 EDGE WIFI имеет 16 прямых фаз VRM с 75 А SPS. Что бы вы ни выбрали, вы останетесь довольны.
Серия PRO может быть популярна среди предприятий и авторов. Благодаря 14 Duet Rail Power System и двойным 8-контактным разъемам для ЦП PRO Z690-A и PRO Z690-A WIFI помогут в выполнении ваших задач. Серия PRO также оснащена 1 слотом PCIe 5.0 x16 и 4 встроенными слотами M.2, которые могут повысить эффективность вашей работы. Линейный дизайн во всех отношениях подходит к вашему офису или студии, создавая более унифицированный вид.
Серия MAG имеет отличительный рисунок арсенала MAG, который обязательно произведет впечатление. Совершенно новый дизайн был вдохновлен военными структурами. MAG Z690 TORPEDO сохраняет тихоокеанскую синюю цветовую схему, которая хорошо воспринимается нашими поклонниками. Серия MAG создана для успеха.