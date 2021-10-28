MSI представляет новейшие материнские платы Z690

Сегодня компания MSI представила новейшие материнские платы серии Z690. Все материнские платы MSI Z690 поддерживают решение PCIe 5.0, обеспечивающее пропускную способность 128 ГБ / с. MSI предлагает материнские платы Z690 DDR5 и DDR4 для различных нужд. Что интересно, настройка MSI OC LAB увеличивает производительность памяти более чем на 30% благодаря эксклюзивной технологии MSI Memory Boost. Благодаря оптимизированной компоновке MSI использует процесс SMT как для PCIe 5.0, так и для DDR5, чтобы поддерживать стабильность высокоскоростной передачи.

В серию MPG внесены необычные обновления для новой платформы. MPG Z690 CARBON WIFI и MPG Z690 FORCE WIFI имеют 2 слота PCIe 5.0 x16 и 5 встроенных слотов M.2, включая 4 M.2 Gen4 x4. Более того, оба имеют 18 прямых фаз VRM с 75 А SPS, а MPG Z690 EDGE WIFI имеет 16 прямых фаз VRM с 75 А SPS. Что бы вы ни выбрали, вы останетесь довольны.

Серия PRO может быть популярна среди предприятий и авторов. Благодаря 14 Duet Rail Power System и двойным 8-контактным разъемам для ЦП PRO Z690-A и PRO Z690-A WIFI помогут в выполнении ваших задач. Серия PRO также оснащена 1 слотом PCIe 5.0 x16 и 4 встроенными слотами M.2, которые могут повысить эффективность вашей работы. Линейный дизайн во всех отношениях подходит к вашему офису или студии, создавая более унифицированный вид.

Серия MAG имеет отличительный рисунок арсенала MAG, который обязательно произведет впечатление. Совершенно новый дизайн был вдохновлен военными структурами. MAG Z690 TORPEDO сохраняет тихоокеанскую синюю цветовую схему, которая хорошо воспринимается нашими поклонниками. Серия MAG создана для успеха.