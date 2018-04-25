MSI выпускает игровые корпуса MAG PYLON RGB и BUNKER

MSI выпустила два корпуса для рынка потребительских товаров. Оба корпуса были выпущены для серии продуктов GI Gear Gear. MSI предлагает шасси MAG Pylon для high-end и шасси MAG Bunker для более бюджетного уровня.MAG Pylon имеет три панели из закаленного стекла толщиной 4 мм на передней, левой и правой панели. Корпус поддерживает установку материнских плат до ATX, два 3,5-дюймовых (или 2,5-дюймовых) отсека для дисков и четыре 2,5-дюймовых отсеков. Впереди вы увидите три настраиваемых RGB-вентилятора Mystic Light, которые могут быть синхронизированы с настройкой освещения материнской платы.