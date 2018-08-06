MSI выпускает новую материнскую плату MEG X399 Creation

С выпуском процессоров Threadripper 2 вы также сможете увидеть несколько новых материнских плат. MSI одна из первых выпускает MSI MEG X399 Creation.Gigabyte и MSI уже некоторое время вели работу над созданием и оптимизации материнских плат на базе X399, Aorus X399 Xtreme и MSI X399 MEG Creation. Ryzen Threadripper второго поколения будет иметь TDP около 250 Вт.Процессор питается от 16-фазной цифровой схемы питания, покрытой радиаторами, соединенными между собой тепловыми трубками. На плате от MSI будет установлено до 7 портов M.2. Два из них физически присутствуют, остальные будут доступны через внешнюю плату адаптера PCIe под названием M.2 Xpander-Aero.