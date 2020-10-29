MSI выпустил новый игровой монитор Optix MAG274QRF-QD

Optix MAG274QRF-QD оснащен современной Rapid IPS панелью, с новейшей технологией, которая обеспечивает в 4 раза меньшее время отклика по сравнению с обычными IPS панелями. Optix MAG274QRF-QD предоставит вам все, что может потребоваться современному геймеру. Монитор имеет NVIDIA G-Sync Compatible - устраняющая различные разрывы экрана, заставляя дисплей адаптироваться (синхронизироваться) с частотой кадров вашей видеокарты, делая картинку плавной, высокой частотой обновления 165 Гц и быстрому отклику 1 мс GTG. Монитор оснащен матрицей, имеющий высокое разрешение WQHD (2560x1440) и технология квантовых точек позволяют создавать самые завораживающие изображения.