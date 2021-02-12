MSI выпустила 27-дюймовый монитор PRO 271QP

MSI добавила в свой ассортимент новый 27-дюймовый монитор с разрешением WQHD (2560x1440 пикселей).

ЖК-дисплей построен на IPS-матрице, широкие углы обзора 178 градусов и тонкие рамки обеспечивают превосходный игровой процесс. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, а время отклика 5 мс. Максимальная яркость 300 кд/м2.

MSI PRO 271QP обеспечивает цветовой охват sRGB 99,3% и DCI-P3 92,8%. Коэффициент контрастности 1000: 1, соотношение сторон монитора 16: 9.

Эргономичная подставка обеспечивает регулировку высоты, поворота, наклона, а также положение портрета. На задней панели есть DisplayPort 1.2, два порта HDMI 1.4, разъем для наушников.

MSI PRO 271QP будет выпускаться с трехлетней гарантией. Цена монитора не объявлена.